Merkelová očakáva ešte tri až štyri ťažké mesiace

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU) v Berlíne 13. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Berlín 10. marca (TASR) - Situácia okolo šírenia nového koronavírusu zostane v Nemecku napätá ešte tri až štyri mesiace, a teda až do leta. Povedala to v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová počas verejnej telefonickej diskusie so spolupracovníkmi krízových liniek a podporných e-mailových a chatových služieb. Informoval o tom denník Frankfurter Allgemeine Zeitung." povedala Merkelová v súvislosti s vývojom šírenia nákazy. Dodala, že potom by sa mali výrazne prejaviť účinky očkovacej kampane. "" uviedla.Prichádzajúca jar mnohé uľahčí, no zároveň si ľudia budú aj viac uvedomovať platné obmedzenia, poznamenala.Politické riešenie koronavírusovej krízy podľa slov kancelárky charakterizuje neistota. "" priznala. "" povedala.Pandémiu porovnala s hospodárskou krízou spred niekoľkých rokov. V tom prípade však bolo jasné, že je potrebné urobiť a ako odstrániť príčinu nepriaznivého vývoja. Čo sa týka aktuálnej pandémie, mnoho otázok zostáva nezodpovedaných. Merkelová podotkla, že ani ona nevie, čo sa dá od tohto vírusu ešte očakávať.V zhruba pol hodiny trvajúcom telefonáte si Merkelová vypočula skúsenosti zamestnancov krízových liniek. Mnohí z nich vyjadrili i svoje obavy zo škrtov v sociálnej sfére, ku ktorým by mohlo dôjsť po pandémii.