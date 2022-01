Na Ukrajine očakávajú vrchol epidémie s 40.000 prípadmi denne

Kyjev 12. januára (TASR) - Nová vlna koronavírusu na Ukrajine, ktorá sa očakáva koncom januára, môže byť mnohonásobne silnejšia ako tie predchádzajúce. Na vrchole epidémie môžu úrady zaznamenať až 40.000 prípadov denne. V rozhovore pre server Obozrevateľ to v stredu uviedol doktor lekárskych vied profesor Serhij Kramarev.



Podľa jeho slov by sa hlavný dôraz mal klásť na očkovanie a dodržiavanie karanténnych predpisov. Ako však doplnil, netreba si robiť veľké nádeje od konkrétnej vakcíny proti variantu omikron.



Poznamenal, že spoločnosť Pfizer oznámila vytvorenie špecifickej vakcíny proti omikronu. "Ale nová vakcína je podmienená koncepcia. Pretože omikron môže byť nahradený iným variantom vírusu. Zdá sa mi, že ide skôr o mediálne vyjadrenia ako skutočné," povedal profesor.



Podľa neho je takmer nemožné vyrobiť univerzálnu vakcínu proti všetkým variantom vírusu. "RNA vírus sa neustále mení. Doslova každý mesiac sa objaví nový variant. Jedna vakcína toho zachytí viac, druhá menej. Ale v marci, keď bude vakcína dostupná, omikron už nemusí existovať. Ľudia budú hromadne chorľavieť, vytvorí sa určitá úroveň imunity proti omikronu. Preto táto vakcína už nemusí mať taký vysoký účinok, aký sa očakával. Hoci Japonci povedali, že chcú vytvoriť univerzálnu vakcínu. Uvidíme," uviedol Kramarev.



Na margo účinnosti vakcín zdôraznil, že je potrebné zvážiť jednu dôležitú vec. "Často si zamieňame dva pojmy. Existuje epidemiologická účinnosť, to znamená zníženie počtu prípadov, a čisto klinická účinnosť, to znamená zníženie počtu ťažko chorých pacientov a úmrtí. Teraz nie je úlohou očkovania znížiť výskyt. Bude tam stále. Výzvou je znížiť riziko hospitalizácie a úmrtia na túto infekciu," dodal Kramarev.



Zo stredajších údajov Systému monitorovania epidémie koronavírusu ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) vyplýva, že počet potvrdených prípadov infekcie novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za uplynulých 24 hodín zvýšil o 7117 na celkových 3.716.988. Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, podľahlo za tento čas ďalších 193 ľudí, čím celkový počet obetí pandémie na Ukrajine stúpol na 97.737. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 8077 ľudí; od začiatku pandémie ich je 3.530.624.



Ako informovalo ukrajinské ministerstvo zdravotníctva, od spustenia očkovacieho programu na Ukrajine dostalo prvú dávku 14.875.714 ľudí, 14.098.896 dostalo obe dávky, 7339 ľudí dostalo ďalšiu dávku a 41.141 ľudí dostalo posilňovaciu dávku. Celkovo bolo doteraz podaných 29.023.090 dávok.