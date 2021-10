Na Ukrajine pribudol rekordný denný počet nakazených

Kyjev 21. októbra (TASR) – Za uplynulých 24 hodín pribudlo na Ukrajine 22 415 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie. V krajine tiež vo štvrtok opäť zaregistrovali rekordný denný počet úmrtí, a to 546. Už druhý deň v poradí však zároveň evidujú aj rekordný počet ľudí, ktorý sa dali za uplynulých 24 hodín zaočkovať, informovali agentúry AFP a UNIAN.



Za uplynulých 24 hodín na Ukrajine pozitívne otestovali 1771 detí a 345 zdravotníckych pracovníkov. Najviac nových prípadov zaznamenali vo štvrtok v Žytomyrskej (1562 prípadov), Odeskej (1528) a Ľvovskej oblastiach (1388). V hlavnom meste Kyjev pribudlo 1192 nových infikovaných a v Zakarpatskej oblasti, hraničiacej so Slovenskom, zaregistrovali 319 nových prípadov.



Od začiatku pandémie zaznamenali na Ukrajine už viac ako 2,7 milióna prípadov nákazy a vyše 62.000 súvisiacich úmrtí.



Ukrajinské úrady spočiatku len s problémami zabezpečovali dostatok vakcín a zároveň mali problém aj s presviedčaním Ukrajincov, aby sa vôbec dali zaočkovať. Nárast nakazených i úmrtí, ako aj požiadavky na vakcináciu zamestnancov škôl, divadiel či obdobných inštitúcií však mnohých v posledných dňoch presvedčili o potrebe očkovania.



V krajine sa v stredu už druhý deň v poradí dal zaočkovať rekordný počet Ukrajincov. V stredu na Ukrajine podali vakcínu proti koronavírusu 251.254 ľudom z toho 165.649 ľudí zaočkovali prvou dávkou vakcíny a 85.605 ľudí dostalo druhú dávku vakcíny.



Obyvatelia 41-miliónovej Ukrajiny majú k dispozícii niekoľko očkovacích látky vrátane vakcín od firiem AstraZeneca či Pfizer, ako aj vakcínu od čínskeho výrobcu. Plne zaočkovaných je však podľa údajov vlády dosiaľ len niečo vyše 6,7 milióna Ukrajincov.



K značnému nárastu záujmu o očkovanie došlo tiež po tom, ako v pondelok vstúpili do platnosti reštrikcie vo viacerých oblastiach ležiacich na východe a juhu Ukrajiny, ktoré sú nákazou najviac zasiahnuté. Obyvatelia Ukrajiny od štvrtka tiež potrebujú potvrdenie o očkovaní alebo negatívny test v prípade, ak chcú cestovať vnútroštátnymi vlakmi, autobusmi alebo lietadlami.



f"