NATO žiada od členov plnenie záväzkov aj v čase koronavírusu

Brusel 19. marca (TASR) - NATO očakáva od členov aliancie plnenie obranných záväzkov aj v čase pandémie koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie šéfa NATO Jensa Stoltenberga.



Stoltenberg uznal "vážne ekonomické dôsledky" pandémie koronavírusu. Zároveň však na vlády jednotlivých členských štátov nalieha, aby neprestali plniť svoj záväzok alokovať na obranu dve percentá HDP ročne.



"Keď sa členské štáty NATO rozhodli investovať viac do obrany, urobili tak, pretože žijeme v neistom, menej predvídateľnom svete," povedal Stoltenberg. "To sa nezmenilo. Očakávam preto, že si spojenci naďalej budú plniť svoj záväzok investovať viac do našej obrany."



Väčšina členských krajín pritom cieľ dvoch percent HDP nedodržiava. V roku 2019 ho plnilo iba osem európskych členov NATO, vyplýva z výročnej správy aliancie, zverejnenej vo štvrtok.



Pandémia koronavírusu už prinútila NATO zrušiť či zmenšiť viaceré vojenské cvičenia. Podľa Stoltenberga to však vojenskú pripravenosť aliancie neovplyvnilo.



"Naše jednotky sú pripravené a NATO pracuje. V prípade, že to bude nutné, sme schopní konať," vyhlásil.



Na začiatok apríla má NATO v pláne summit 29 ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Stoltenberg uviedol, že aliancia v súčasnosti zvažuje, či sa bude konať za fyzickej prítomnosti ministrov alebo prostredníctvom videokonferencie.