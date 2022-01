V Nemecku zaznamenali vyše 85.000 prípadov

Berlín 23. januára (TASR) – Celoštátna sedemdňová incidencia nákazy koronavírusom v Nemecku prekročila po prvý raz hodnotu 800. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) z nedeľňajšieho rána, podľa ktorých v krajine za posledný týždeň zaznamenali 806,8 nových infekcií na 100.000 obyvateľov. Informovala o tom agentúra DPA.



V sobotu dosiahol tento ukazovateľ 772,7. Pred týždňom bol ešte na úrovni 515,7 a pred mesiacom na hodnote 220,7. Najvyššiu incidenciu evidujú v dvoch najväčších mestách krajiny – Berlíne (1483,8) a Hamburgu (1552,9).



Na zhoršovanie epidemickej situácie súvisiace so šírením nákazlivejšieho koronavírusového variantu omikron poukazuje aj 85.440 nových prípadov infekcie, ktoré zdravotnícke úrady hlásili RKI za posledný deň. Je to o takmer 33.000 viac ako pred týždňom.



Odborníci však predpokladajú, že rastie počet nezachytených prípadov, čiastočne preto, že testovacie kapacity a zdravotnícke úrady sú čoraz viac na hranici svojich možností, píše DPA.



RKI registruje tiež 54 úmrtí za posledných 24 hodín. Počet ľudí, ktorí v Nemecku zomreli na covid alebo s potvrdenou nákazou koronavírusom SARS-CoV-2, sa zvýšil na 116.718.



Od začiatku pandémie v krajine potvrdili 8.681.447 prípadov infekcie novým druhom koronavírusu, z nich približne 7.230.000 evidujú ako vyliečených.



RKI ešte v sobotu oznámil, že už viac ako 50 percent obyvateľov Nemecka dostalo posilňujúcu dávku vakcíny proti covidu. Najmenej jednu dávku podali vyše 75 percentám Nemcov.