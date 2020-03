Koronavírus obmedzil oslavy 30. výročia obnovenia nezávislosti v Litve

Vilnius 10. marca (TASR) – Na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva Litvy predseda Sejmu (Seimas) Viktoras Pranckietis v súvislosti so šírením koronavírusu zrušil všetky podujatia v priestoroch Sejmu vrátane osláv 30. výročia obnovenia nezávislosti Litvy. Tento sviatok pripadá na 11. marca a v Litve sa slávi aj ako Deň obnovenia nezávislosti.



Ako ďalej informovali litovské médiá, do 30. apríla sú zrušené všetky podujatia, ktoré boli naplánované v priestoroch Sejmu, medzi nimi i oslavy 30. výročia obnovenia nezávislosti od Sovietskeho zväzu (ZSSR). "V priestoroch Sejmu sa nebudú konať akcie, ale uskutoční sa slávnostné vztýčenie zástav a 10. marca v sále plenárnych zasadnutí bude prednesený krátky prejave, ale nebude to zasadnutie parlamentu," povedal Pranckietis. Zrušené boli aj návštevy zahraničných delegácií, ktoré pôvodne mali pricestovať na oslavy. Ako dodal, 30. výročie obnovenia nezávislosti "sa bude sláviť, až keď nebude hrozba koronavírusom".



V Litve prvý prípad nákazy koronavírusom potvrdili 28. februára žene, ktorá sa vrátila z Talianska a hospitalizovaná bola v Šiauliai, meste v severnej časti Litvy.



V stredu 11. marca je na programe položenie vencov k pamätníku vo Vilniuse, na poludnie podľa litovských médií budú vztýčené vlajky troch pobaltských štátov - Litvy, Lotyšska a Estónska - a prehliadka jednotky čestnej stráže litovskej armády. Nasledovať má koncert vojenských orchestrov Litvy, Lotyšska a Estónska.



Deň obnovenia nezávislosti (11. marca, z roku 1990) sa pre Litvu stal symbolom jej nezávislosti a patrí medzi najvýznamnejšie štátne sviatky tejto pobaltskej krajiny. Podľa litovských médií dátum - 11. marec 1990 - bol druhým pokusom litovského národa v 20. storočí realizovať svoje túžby žiť podľa svojich predstáv a riešiť svoje záležitosti samostatne.



Pred 30 rokmi, 11. marca 1990, Najvyšší soviet Litvy - obnovený Sejm - vyhlásil akt O obnovení Litovského štátu. Litva sa stala prvou z 15 sovietskych zväzových republík, ktorá vyžila dovtedy formálne právo na vystúpenie zo ZSSR.



Vyhláseniu obnovenia nezávislosti predchádzalo 10. marca 1990 zasadnutie poslancov Najvyššieho sovietu Litovskej sovietskej socialistickej republiky, zvolených v prvých nezávislých voľbách od roku 1940, ktoré sa konali 24. februára 1990. Na zasadnutí sa zišlo 125 poslancov, tí zvolili volebnú i mandátovú komisiu ako aj sekretariát Najvyššieho sovietu. Na druhý deň, 11. marca 1990, sa na zasadnutí novozvoleného parlamentu zišlo 130 poslancov. Najvyšší soviet schválil päť najdôležitejších zákonov na obnovenie nezávislosti krajiny. V ten deň bol schválený aj nový oficiálny názov krajiny - Litovská republika. Následne bol schválený zákon, ktorým sa menili štatút subordinácie štátnych inštitúcií tak, aby boli podriadené Litovskej republike. Obnovená bola aj Ústava Litvy. Po ďalších právnych úpravách Najvyšší soviet "slávnostne vyhlásil obnovenie výkonu právomocí Litovskej republiky, ktoré v roku 1940 anulovala cudzia moc, a Litva sa odteraz stala nezávislým štátom".