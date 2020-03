Počet obetí koronavírusu sa v Belgicku zvýšil na desať osôb

Brusel 16. marca (TASR) - Počet obetí pandémie koronavírusu v Belgicku v pondelok večer dosiahol počet desať osôb. Pre flámsku televíznu stanicu VTM to potvrdil virológ Marc Van Ranst.



Do pondelka rána belgické úrady evidovali štyri obete. Piate úmrtie na COVID-19 bolo zaznamenané dopoludnia a do večerných hodín pribudlo ďalších päť obetí nákazy.



Marc Van Ranst v rozhovore pre VTM priznal, že možno očakávať, že počet úmrtí sa v nasledujúcich desiatich dňoch zvýši, aj keď je rozsah epidémie v Belgicku pomerne obmedzený. Van Ranst je členom vedeckého výboru, ktorý bol špeciálne zriadený na poskytovanie odborného poradenstva štátnym orgánom pre boj s koronavírusom.



Od začiatku vypuknutia epidémie bolo v Belgicku zistených 1058 prípadov pozitívneho testovania na koronavírus.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)