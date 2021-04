Počet prípadov nákazy v Nemecku presiahol tri milióny

Berlín 12. apríla (TASR) - Počet prípadov nákazy koronavírusu hlásených v Nemecku od začiatku pandémie prekročil hranicu troch miliónov. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok ráno zverejnil Inštitút Roberta Kocha (RKI). Celkovo podľa nich v krajine potvrdili testy dosiaľ 3.011.513 infikovaných a 78.452 súvisiacich úmrtí.



Skutočný počet nakazených by mohol byť výrazne vyšší, keďže mnohé prípady zostali neodhalené, píše agentúra DPA. Prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Nemecku potvrdili 27. januára 2020. Počet ľudí, ktorí sa z infekcie uzdravili, podľa RKI dosiahol približne 2.683.900.



Za uplynulých 24 hodín v krajine zaregistrovali 13.245 nových prípadov nákazy, ako aj ďalších 99 úmrtí. Pred týždňom to bolo 8497 prípadov a 50 úmrtí za posledný deň. Porovnateľnosť týchto údajov však podľa DPA mohli ovplyvniť školské prázdniny. Okrem toho sú pondelkové údaje obvykle nižšie, keďže cez víkend sa menej testuje.



Počet prípadov nákazy v Nemecku za posledných sedem dní na 100.000 obyvateľov predstavoval v pondelok ráno 136,4. Deň predtým bola táto sedemdňová incidencia ešte na úrovni 129,2 a pred týždňom dosahovala 128.



Podľa RKI sa zvýšilo aj reprodukčné číslo koronavírusu, a to zo sobotňajších 1,02 na nedeľňajších 1,08. Znamená to, že 100 infikovaných štatisticky nakazí ďalších 108 ľudí.