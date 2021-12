Koronavírus: Počet prípadov nákazy v USA presiahol 50 miliónov

Washington 13. decembra (TASR) – Počet prípadov nákazy koronavírusom v Spojených štátoch prekročil v nedeľu hranicu 50 miliónov od začiatku pandémie. Vyplýva to z údajov agentúry Reuters.



USA po asi dvoch mesiacoch klesajúcich počtov infekcií hlásia posledné dva týždne znovu nárast denných nových prípadov nákazy, ktoré naďalej spôsobuje prevažne koronavírusový variant delta.



Najväčšie prírastky infikovaných na počet obyvateľov zaznamenávajú štáty v chladnejších častiach krajiny, ako sú Vermont, New Hampshire a Michigan, píše Reuters.



V krajine sa zvyšujú aj počty pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19, ktorých je aktuálne o 20 percent viac ako pred sviatkom Dňa vďakyvzdania v závere novembra.



Za uplynulý mesiac počet úmrtí v Spojených štátoch vzrástol o 4,6 percenta, pričom celkový počet obetí pandémie v krajine presiahol 800.000.



Takmer polovica štátov USA potvrdila infekcie variantom omikron, variant delta však stále predstavuje 99 percent súčasných prípadov nákazy, uviedla riaditeľka Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walensky.



"Keby sme zrazu začali evidovať, že desať percent nových infekcií tvorí omikron, a potom ďalší týždeň to stúpne na 20 percent, to by nám povedalo, že sme vo vlne výmeny, ako to bolo, keď delta vytlačila alfu," povedal profesor mikrobiológie a imunológie z Lekárskej fakulty Cornellovej univerzity v New Yorku John Moore.