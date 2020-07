Počet prípadov v Belgicku mierne stúpa

Brusel 13. júla (TASR) – V poradí už tretí deň po sebe sa v Belgicku počet novoinfikovaných osôb na vírus Sars-Cov-2 mierne zvyšoval. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga.



V období od 3. do 9. júla bolo hlásených v priemere 90,3 prípadu denne oproti 88 v predchádzajúcom týždni, upozornila spoločnosť Sciensano, ktorá pôsobí v oblasti verejného zdravia.



K nárastu nových prípadov došlo najmä v provincii Antverpy, v Bruseli a na juhozápade Flámska.



„Tieto čísla nie sú znepokojujúce, pretože počet nových hospitalizácií vôbec nestúpa," opísal pre médiá situáciu hovorca federálneho krízového centra pre COVID-19 Yves Van Laethem.



Od vypuknutia zdravotnej krízy Belgicko eviduje celkovo 62 707 potvrdených prípadov, po nedeli je to o 101 viac než na konci minulého týždňa.



Za posledných 14 dní sa v Belgicku miera infikovaných ustálila na pomere 10,9 prípadu na 100 000 obyvateľov. Európska únia považuje za epidemiologicky bezpečné tie krajiny, kde je miera nakazených na úrovni 16 prípadov na 100 000 obyvateľov.