Poľskí vedci vyvinuli pľúcny ventilátor na diaľkové ovládanie

Varšava 10. júna (TASR) – Tím poľských vedcov vyvinul pľúcny ventilátor na diaľkové ovládanie, ktorý má lekárom umožniť starať sa o pacientov nakazených novým koronavírusom z bezpečnej vzdialenosti. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Lekári môžu pomocou ventilátora s názvom RespiSave dohliadať na zdravotný stav pacientov cez aplikáciu, pričom nastavenia prístroja môžu meniť z akéhokoľvek miesta v nemocnici. V prípade, že by sa prístroj odpojil alebo by došlo k náhlemu zhoršeniu stavu pacienta, aplikácia na to lekárov upozorní.



Diaľkové ovládanie pľúcneho ventilátora znamená, že zdravotnícky personál nebude musieť byť v takom častom fyzickom kontakte s osobami infikovanými novým koronavírusom SARS-CoV-2 ako doposiaľ, uviedol Lukasz Szarpak, ktorý pôsobí ako poradca tohto projektu.



Šéf tímu poľských vedcov Leszek Kowalik povedal, že nový ventilátor bude omnoho lacnejší než tie, ktoré sa v súčasnosti bežne používajú. Jeho cenu však neuviedol. Hoci sa tento prístroj ešte testuje, výskumníci dúfajú, že už o niekoľko mesiacov bude dostupný v Poľsku a následne aj v ďalších krajinách.