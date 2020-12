Poľsko hlási ďalších 12 430 prípadov nákazy a 502 úmrtí

Varšava 5. decembra (TASR) – V Poľsku pribudlo v piatok 12 430 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. V krajine za posledných 24 hodín tiež zomrelo ďalších 502 ľudí v súvislosti s ochorením COVID-19, vyplýva zo sobotňajších informácií poľského ministerstva zdravotníctva, o ktorých informovala agentúra PAP.



Deň predtým Poľsko hlásilo 13 239 novoinfikovaných a 531 úmrtí. Od začiatku pandémie v krajine s 38 miliónmi obyvateľov evidujú 1 054 273 potvrdených prípadov nákazy a 19 861 súvisiacich úmrtí.



Podľa údajov ministerstva je aktuálne hospitalizovaných 20 135 ľudí s potvrdenou koronavírusovou infekciou, ďalších 262 548 osôb je v karanténe a 19 605 pod hygienicko-epidemiologickým dohľadom. Z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ v Poľsku vyliečilo 666 413 ľudí.



Minulú nedeľu v krajine pribudlo 5733 prípadov nákazy, čo bol najnižší denný nárast od 13. októbra. Doterajší najvyšší denný nárast zaznamenalo Poľsko 7. novembra s 27 875 novými prípadmi.



Od 7. novembra platia v Poľsku sprísnené karanténne obmedzenia týkajúce sa obchodov, školstva, hotelov či zábavného priemyslu. V sobotu 28. novembra sa mohli opätovne otvoriť obchody v nákupných centrách, uvádza PAP. Reštaurácie, fitnescentrá, kiná či divadlá však musia zostať zatvorené, a to prinajmenšom do 27. decembra.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu povedal, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by sa v krajine malo začať predbežne vo februári budúceho roka. Šéf kancelárie predsedu vlády Michal Dworczyk v piatok doplnil, že prvé dávky vakcíny by mohlo mať Poľsko k dispozícii už v januári.