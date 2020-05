Koronavírus potvrdili u dvoch migrantov na ostrove Lesbos

Solún 13. mája (TASR) - Nákazu koronavírusom SARS-CoV-2 v utorok na gréckom ostrove Lesbos potvrdili u dvoch migrantov, ktorí prišli minulý týždeň z Turecka a boli umiestnení do karanténneho zariadenia, informovala agentúra AP s odvolaním sa na grécke úrady. Ide o prvé prípady nákazy v táboroch pre migrantov a utečencov na gréckych ostrovoch.



Dvaja žiadatelia o azyl, u ktorých nákazu potvrdili, nemali príznaky ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené koronavírusom. Zdravotníci postupne testujú aj ďalších 68 migrantov v zariadení na ostrove Lesbos. Celkom 70 ľudí po príchode na ostrov umiestnili na dva týždne do karantény.



V táboroch na Lesbose a ďalších gréckych ostrovoch v oblasti Egejského mora žije takmer 40.000 ľudí, pripomína AP. Ľudskoprávne organizácie upozornili, že podmienky v táboroch, ktoré sú preľudnené, môžu v prípade výskytu nákazy spôsobiť jej rýchle šírenie. Na ostrovoch však až doteraz žiadne prípady nezaznamenali.



Karanténne zariadenie sa nachádza na severnom pobreží ostrova Lesbos a nie je v blízkosti najväčšieho tábora na tomto ostrove Moria, v ktorom je umiestnených takmer 18.000 ľudí. Kapacita tohto tábora je necelých 3000 osôb.



Celkom 70 žiadateľov o azyl, ktorí sa do Grécka doplavili v priebehu minulého týždňa, boli po viac ako mesiaci prví migranti, ktorí sa do krajiny dostali po mori po tom, ako grécke úrady v súvislosti s pandémiou posilnili kontrolu morských hraníc.