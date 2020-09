Rakúsko varuje občanov pred cestami do Prahy a Paríža

Viedeň 24. septembra (TASR) - Rakúsko vo štvrtok v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 vydalo varovania pred cestami do českej metropoly Praha i do niektorých oblastí Francúzska vrátane hlavného mesta Paríž a Azúrového pobrežia. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na rakúske ministerstvo zahraničných vecí.



Ministerstvo vydalo varovanie pred cestovaním aj do Andorry, Argentíny, Bahrajnu, Kostariky, Izraela, Kuvajtu a Maldív.



Viedeň zároveň zrušila dlhodobé varovanie pred cestami do Švédska, ako aj do Portugalska s výnimkou regiónu Norte a hlavného mesta Lisabon. Všetky zmeny začnú platiť od pondelka 28. septembra.



To, že Rakúsko zaradí od pondelka Prahu na zoznam rizikových oblastí, oznámil vo štvrtok ráno na Twitteri český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.



Dodal, že o konečnej podobe obmedzenia rokuje so šéfom rakúskej diplomacie Alexandrom Schallenbergom s tým, že chce, aby sa toto opatrenie nedotklo už zaplatených zájazdov.