Rusko má rekordný denný počet obetí na koronavírus

Moskva 1. júla (TASR) - V Rusku vo štvrtok opäť zaznamenali rekordný denný počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom. Za posledných 24 hodín tam zomrelo 672 ľudí. V ruskej metropole Moskva zároveň začali vo štvrtok s revakcináciou obyvateľov proti koronavírusu, informovali agentúry Interfax a TASS.



Rusko hlási rekordný denný počet obetí už tretí deň za sebou. Najviac úmrtí za posledných 24 hodín evidovali v Moskve, kde zomrelo 108 ľudí, a v Petrohrade, kde je 115 obetí. Celkovo registrujú v Rusku od začiatku pandémie koronavírusom 135.886 úmrtí.



Moskva je jednou z najviac zasiahnutých oblastí pandémiou. V meste v súčasnosti registrujú najvyšší počet hospitalizovaných pacientov s covidom, pacientov na pľúcnej ventilácii, ako aj obetí koronavírusu od začiatku pandémie, uvádza Interfax. Aj preto v meste vo štvrtok spustili revakcináciu obyvateľstva.



„Už od dnešného dňa, 1. júla 2021, je možné podstúpiť revakcináciu... Preočkovať sa je možné akoukoľvek vakcínou registrovanou v Ruskej federácii. V súčasnosti je v Moskve dostupná dvojdávková vakcína Sputnik V alebo nová jednodávková vakcína Sputnik light. Je možné si vybrať ktorúkoľvek z nich, a to bez ohľadu na to, akou látkou ste sa zaočkovali prvýkrát," napísal na svojom blogu starosta Moskvy Sergej Sobianin.



Podľa Sobianina lekári v súčasnosti s ohľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu odporúčajú absolvovať revakcináciu každých šesť mesiacov. Ak bude priaznivá epidemiologická situácia, bude potrebné preočkovanie len raz ročne.



Moskovský starosta v príspevku tiež poprosil občanov, aby „neodignorovali príležitosť získať ďalšiu ochranu" proti koronavírusu, a opäť zdôraznil nebezpečnosť rozširujúceho sa variantu delta. Uviedol tiež, že on sám sa už preočkovať dal.



V Rusku v posledných týždňoch rýchle stúpa počet nových prípadov aj úmrtí, takmer denne sú zaznamenávané nové rekordy. Dôvodom zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie je pravdepodobne nákazlivejší variant delta – prvýkrát zaznamenaný v Indii.



Za posledných 24 hodín registrovali v Ruskej federácii 23.543 prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od 17. januára. Vyliečilo sa 16928 ľudí. Celkovo sa v krajine infekciou SARS-CoV-2 nakazilo už viac ako 5,53 milióna obyvateľov.