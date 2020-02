KORONAVÍRUS RÝCHLO POSTUPUJE: Južná Kórea hlási 334 nových prípadov

Rumunsko potvrdilo prvý prípad nákazy koronavírusom

Ilustračná snímka.

Soul 27. februára (TASR) - Južná Kórea vo štvrtok nahlásila 334 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Celkovo už v krajine evidujú 1595 prípadov nákazy, čo je druhý najvyšší počet po Číne.Chorobe COVID-19, ktorú vírus spôsobuje, dosiaľ v Južnej Kórei podľahlo 13 ľudí.Južná Kórea a Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že pre šírenie koronavírusu na juhu Kórejského polostrova odkladajú na neurčito každoročné spoločné vojenské cvičenie, ktoré sa malo uskutočniť v prvej polovici tohto roka. Podľa agentúry Jonhap ide o vôbec prvý prípad odkladu týchto spoločných manévrov zo zdravotných dôvodov.Väčšina z celkového počtu nakazených aj z nových prípadov (307), sa koncentruje v meste Tegu na juhovýchode krajiny a jeho okolí, ktoré je epicentrom nákazy v Južnej Kórei. V tomto meste, ležiacom 300 kilometrov juhovýchodne od Soulu, žije približne 2,5 milióna obyvateľov.Viac ako polovica nových potvrdených prípadov nákazy súvisí s veľkým cirkevným zborom so sídlom neďaleko Tegu, ktorý má viac ako 210.000 členov. Chorobe najnovšie podľahol 74-ročný pacient, ktorý má taktiež napojenie na túto cirkev.V metropole Soul doposiaľ hlásili 55 prípadov nákazy a z druhého najväčšieho mesta Pusan 58.Americké jednotky v Južnej Kórei v stredu oznámili, že sa koronavírus potvrdil u amerického vojaka slúžiaceho na základni Camp Carroll približne 30 kilometrov severne od Tegu. Ide o prvý potvrdený prípad nákazy u príslušníka americkej armády.Rumunsko potvrdilo v stredu prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Nakazený muž bol v kontakte s talianskym občanom, ktorý Rumunsko navštívil minulý týždeň. Oznámil to rumunský minister zdravotníctva Victor Costache.povedal podľa agentúry AFP Costache na tlačovej konferencii.U siedmich ďalších osôb, ktoré bývajú na rovnakej adrese ako nakazený, nachádzajúcej sa v župe Gorj na juhovýchode Rumunska, lekárske testy výskyt koronavírusu nepotvrdili. V karanténe však z preventívnych dôvodov strávia nasledovných 14 dní, uviedol Raed Arafat, predstaviteľ ministerstva zdravotníctva.Zdrojom vírusu v Rumunsku je pravdepodobne zmienený Talian, ktorý sa po štvordňovej návšteve Gorj vrátil do vlasti.Nový koronavírus sa doposiaľ rozšíril do vyše 45 krajín na všetkých kontinentoch s výnimkou Antarktídy. Približne 81.000 ľudí sa ním nakazilo, 2770 nákaze podľahlo a viac ako 30.330 osôb sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo.V rámci Európy je epicentrom nákazy Taliansko, kde počet nakazených presahuje 400 osôb, pričom vírus si tam vyžiadal už 12 mŕtvych.Prvého pacienta, ktorý sa koronavírusom SARS-CoV-2 nakazil v Taliansku, identifikoval v stredu taliansky denník Corriere della Sera. Ide o 38-ročného muža, ktorý bol so zápalom pľúc hospitalizovaný v nemocnici v meste Codogno a test na koronavírus mu zdravotníci spravili až po 36 hodinách.Muž sa tak dostal do kontaktu s rodinou a známymi, ako aj so zdravotníckym personálom bez toho, aby boli podniknuté špeciálne bezpečnostné opatrenia.Dôvodom, prečo pacienta testovali až po poldruha dni strávenom na nemocničnom lôžku, je, že v uplynulom čase Čínu, odkiaľ sa vírus začal šíriť do ďalších krajín, nenavštívil, vysvetlil denník Die Welt. Predpisy talianskych nemocníc vykonanie testu na prítomnosť koronavírusu oficiálne nariaďujú len v prípade, že existuje priame prepojenie pacienta na Čínu. O to, že muža vôbec na koronavírus testovali, sa zaslúžil jeden z lekárov, ktorý sa ho vypytoval dovtedy, kým si nespomenul na to, že sa na večeri stretol s kamarátom, ktorý predtým bol v Číne. Nakoniec sa však ukázalo, že jeho priateľ koronavírusom infikovaný nebol.Otázka, kto je talianskym pacientom nula, ktorý vírus do krajiny priniesol, teda zostáva nateraz nezodpovedaná. Experti však predpokladajú, že vírus v krajine nerozšírila len jedna osoba, ale bolo ich viac. Celé severné Taliansko je totiž s Čínou úzko hospodársky prepojené a v danom období sa medzi oboma krajinami pohybovalo mnoho podnikateľov.V Taliansku sa počet nakazených zvýšil na 400 a vírus si vyžiadal už 12 obetí. Ako uviedol šéf civilnej ochrany Angelo Borrelli, 258 prípadov zaznamenali v Lombardsku, kde bolo lokalizované ohnisko nákazy v Taliansku. V Benátsku je nahlásených 17 prípadov a v regióne Emilia Romagna 47. Infekcia sa objavila spolu v deviatich talianskych regiónoch. Viac než polovica nakazených v Taliansku sa podľa denníka Die Welt potvrdila práve v okolí mesta Codogno, kde prijali v nemocnici prvého talianskeho pacienta s vírusom.Ako povedal na tlačovej konferencii v Ríme Borrelli, v Taliansku už na koronavírus testovali viac ako 10.000 ľudí, pričom vírus sa potvrdil u menej než štyroch percent z nich.Talianske médiá okrem toho informovali o prvých prípadoch nákazy u detí. Šesť detských pacientov avšak netrpí žiadnymi vážnymi symptómami. Doteraz sa počítalo s tým, že deti sa buď nenakazia vôbec alebo ochorenie COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, prekonajú bez príznakov.Saudská Arábia vo štvrtok pozastavila vydávanie víz pre zahraničných moslimov, ktorí chcú vykonať púť do najposvätnejších miest islamu, Mekky a Mediny. Dôvodom sú obavy zo šírenia nového typu koronavírusu, informovala agentúra AFP.uvádza sa v oznámení saudskoarabského ministerstva zahraničných vecí.Rozhodnutie sa týka tzv. malej púte zvanej umra, ktorú je možné vykonať počas celého roka. V rámci nej prichádzajú do Mekky každý mesiac tisíce moslimských pútnikov z celého sveta. Mnohí z nich zároveň navštevujú aj prorokovu svätyňu v Medine.Rezort diplomacie v Rijáde súčasne vo štvrtok pozastavil vydávanie turistických víz pre občanov krajín, v ktorých došlo k rozsiahlejšiemu šíreniu nového nákazlivého koronavírusu SARS-CoV-2.Jedným z hlavných regionálnych ohnísk nákazy je Irán, kde zaznamenali už minimálne 19 úmrtí a 139 infikovaných. Nákaza sa šíri najmä v šiitskom pútnickom meste Kom. Tam sa vírus podľa úradov dostal prostredníctvom ľudí, ktorí prišli z Číny, odkiaľ sa nový koronavírus rozšíril už do vyše 45 krajín sveta.Irak zakázal v stredu všetky verejné zhromaždenia a na svoje územie odoprel vstup cestujúcim z Kuvajtu a Bahrajnu. Oznámil to iracký minister zdravotníctva Džafar Aláwí. Takéto opatrenie už Irak zaviedol voči deviatim krajinám, informuje agentúra Reuters.Iračania majú momentálne zakázané cestovať do Číny, Iránu, Japonska, Južnej Kórey, Thajska, Singapuru, Talianska, Bahrajnu a Kuvajtu. Cestujúci z týchto krajín majú zároveň zákaz vstupu na územie Iraku.Aláwí okrem toho nariadil od 27. februára do 7. marca celoštátne zrušenie výučby na školách i univerzitách a tiež zatvorenie kín, kaviarní, klubov a ďalších miest, kde sa zhromažďuje verejnosť.uviedol Aláwí.Obavy zo šírenia koronavírusu prichádzajú v čase, keď Irak čelí vnútroštátnej kríze v súvislosti s masovými protivládnymi demonštráciami, pri ktorých od vlaňajšieho októbra prišlo o život takmer 500 ľudí. V susednom Iráne už v súvislosti s vírusom zaznamenali 139 nakazených, z toho 19 zomrelo.Americký prezident Donald Trump poveril v stredu viceprezidenta Mikea Pencea, aby koordinoval opatrenia proti šíreniu nového typu koronavírusu v USA. Zároveň však vyhlásil, že obyvateľom Spojených štátov hrozí lenriziko, informovala agentúra AFP.vyhlásil Donald Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome.Zdôraznil, žezvládnuť rýchlo sa šíriaci vírus.Spomedzi 15 Američanov, ktorým doposiaľ vírus diagnostikovali, sa už päť plne uzdravilo a ôsmi sú v procese uzdravovania, zdôraznil prezident. Prítomní experti Amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedli, že očakávajú ďalší nárast počtu prípadov nákazy v USA.Donald Trump súčasne prisľúbil, že na boj s koronavírusom je pripravený venovať toľko prostriedkov, koľko bude potrebné. Prezident už začiatkom tohto týždňa informoval Kongres, že na tento účel bude vláda potrebovať 2,5 miliardy dolárov. V stredu však vyhlásil, že je ochotný od Kongresu akceptovať aj viac finančných prostriedkov.ubezpečil šéf Bieleho domu.Podľa vlastných slov je v tejto súvislosti pripravený zvážiť ďalšie cestovné obmedzenia, ktoré by sa týkali krajín najviac postihnutých koronavírusom, ako sú Južná Kórea či Taliansko. K takémuto kroku sa podľa neho pristúpi "v tom správnom čase".