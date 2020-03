Koronavírus sa na oceli či plastoch udrží až 72 hodín

New York 12. marca (TASR) – Nový koronavírus SARS-CoV-2 sa udrží na povrchu ocele a na umelohmotných materiáloch až 72 hodín. Vyplýva to z pokusov amerických virológov z Národného inštitútu zdravia (NIH) či Amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



Výsledky boli najprv zverejnené v odbornom periodiku New England Journal of Medicine a vo štvrtok ich priniesol nemecký denník Süddeutsche Zeitung.



Ich cieľom bolo zistiť, ktoré povrchy sú najviac náchylné a môžu spôsobiť rozšírenie vírusu na nové kontaktné osoby.



Ako sa ukázalo, pôvodca ochorenia Covid-19 je z tohto hľadiska porovnateľný s pôvodcom epidémie SARS (ťažkého akútneho respiračného syndrómu) z roku 2003 nazvaného SARS-CoV-1.



Oba vírusy majú totiž podobnú dobu aktivity v aerosóloch, ktoré sa do okolitého vzduchu rozptyľujú napríklad kýchaním a kašľom. Približne rovnakú dobu sa oba vírusy udržia aj na oceľových plochách či na polypropéne.



Na lepenke a iných druhoch kartonáží sa vírus zase udrží 24 hodín, čo je výrazne viac ako vírus SARS-CoV-1, ktorý bol na týchto povrchoch odolný maximálne osem hodín.



Experimenty ukázali aj to, že v aerosóloch vo vzduchu sa vírus udrží pre porovnanie so spomínanými materiálmi približne len tri hodiny.



Zistenia zo Spojených štátov predstavujú zlé správy vzhľadom na to, že mnohé povrchy sú aj v nemocniciach vyrobené práve z ocele a syntentických látok, poznamenal Süddeutsche Zeitung. Viac ako 3000 ľudí v Číne sa nakazilo práve na klinikách.



Na rozdiel od epidémie SARS z roku 2003 sa však nový koronavírus omnoho viac rozšíril mimo nemocníc, ako napríklad v domácnostiach či na pracovisku, uvádzajú autori štúdie.