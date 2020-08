Koronavírus sa objavil na dvoch výletných lodiach

Oslo/Papeete 3. augusta (TASR) - Krátko po reštarte sezóny sa ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový druh koronavírusu, zistilo na najmenej dvoch výletných lodiach — na jednej v Arktíde a na druhej v Tichomorí. Informovali o tom v nedeľu denník The Guardian a agentúra Reuters.



Najmenej 40 cestujúcich a členov posádky lode MS Roald Amundsen malo pozitívny výsledok testu na nový druh koronavírusu. Úrady sa preto snažia kontaktovať stovky cestujúcich, ktorí sa zúčastnili na ostatných dvoch plavbách v Arktíde.



V piatok, keď loď dorazila do nórskeho prístavu Tromsö, boli hospitalizovaní štyria členovia posádky MS Roald Amundsen, ktorým neskôr diagnostikovali respiračné ochorenie COVID-19. Následné testy ukázali, že nakazených bolo aj ďalších 32 zo 158 členov posádky.



Plavidlo však mohlo v Tromsö opustiť 178 cestujúcich. Nórsky ústav verejného zdravia (FHI) a úrady v Tromsö doteraz zistili, že vírusom SARS-CoV-2 sa nakazili aj štyria z 387 cestujúcich, ktorí sa na lodi nachádzali od 17. júla počas dvoch samostatných plavieb.



Spoločnosť Hurtigruten, ktorá je majiteľom lode MS Roald Amundsen i ďalších 15 plavidiel, sa v polovici júna ako prvá po trojmesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu vrátila k okružným plavbám. Hovorca FHI uviedol, že všetkým cestujúcim z oboch plavieb boli zaslané SMS správy a spoločnosť sa snaží overiť, či ich dostali a porozumeli im.



Loď MS Roald Amundsen v marci na niekoľko dní uviazla na mori s viac ako 100 cestujúcimi na palube, pretože Čile jej z dôvodu potvrdených prípadov nákazy odmietla vstup do svojho prístavu.



Vo svojich kajutách musia zostať cestujúci na palube lode Paul Gauguin kotviacej momentálne v Papeete na tichomorskom ostrove Tahiti, ktorý je súčasťou Francúzskej Polynézie. Stalo sa tak po tom, čo lodný lekár odhalil počas plavby medzi ostrovmi Bora Bora a Rangiroa pozitívny prípad COVIDu-19, informovali miestne médiá.



Presný cestujúcich na palube plavidla patriaceho francúzskej spoločnosti Ponant nie je známy, špecialisti na infekčné choroby však budú testovať každú osobu. Loď Paul Gauguin obnovila plavby pre miestnych obyvateľov 18. júla a pre zahraničných hostí 29. júla. Francúzska Polynézia opätovne otvorila svoje hranice 15. júla.