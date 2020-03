Koronavírus sa v Afrike rozšíril už do 18 krajín

Nairobi 13. marca (TASR) – Koronavírus SARS-CoV-2 sa rozšíril do 18 afrických krajín vrátane Kene a Etiópie, informovala v piatok agentúra Reuters.



Väčšina nakazených sú cudzinci alebo ľudia, ktorí pricestovali do zahraničia. Na obmedzenie prenosu koronavírusu boli zavedené rýchle testy a karantény.



Agentúra Reuters však píše, že narastajú obavy, či je Afrika schopná zvládnuť chorobu COVID-19 spôsobovanú koronavírusom.



Prvých nakazených zaznamenali v Maroku, Tunisku, Egypte, Alžírsku, Senegale, Togu, Kamerune, Burkine Faso, Konžskej demokratickej republike, Južnej Afrike, Nigérii, Pobreží Slonoviny, Gabone, Ghane, Guinei, Sudáne, Keni a Etiópii.



Agentúry Reuters pripomenula, že Keňa je najbohatšou ekonomikou vo východnej Afrike a sídlom pobočiek firiem s celosvetovou pôsobnosťou i OSN. Etiópia je zasa druhým najľudnatejším africkým štátom so 109 miliónmi obyvateľov.



Metropoly oboch týchto štátov - Addis Abeba a Nairobi - sú významnými regionálnymi dopravnými uzlami. Kým Keňa pripustila, že obmedzí cestovanie do zahraničia, Etiópia zatiaľ neuvažuje o reštrikciách v leteckej doprave.



Nákaza, ktorú prvýkrát ohlásili vlani v decembri z Číny, sa medzičasom rozšírila do celého sveta. V piatok oficiálne štatistiky celosvetovo evidovali viac ako 135.000 prípadov v 121 krajinách. Chorobe podľahlo už vyše 5000 ľudí.