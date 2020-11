Koronavírus SARS-CoV-2 zistili aj exprezidentovi Komorowskému

Varšava 13. novembra (TASR) - Vo štvrtok pribudlo v Poľsku 24.051 prípadov potvrdenej nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 1368 viac ako v bilancii za stredu, a 419 súvisiacich úmrtí. Vykonaných bolo viac ako 57.500 testov, z toho vyše 4000 bolo antigénových. To znamená, že takmer 42 percent testov malo pozitívny výsledok, informoval v piatok spravodajský portál TVN24.pl s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.



Zo 419 obetí s diagnostikovaným ochorením COVID-19 nemalo 88 žiadne pridružené choroby, takže príčinou ich smrti bola infekcia vírusom SARS-CoV-2.



O 399 sa zvýšil aj počet nemocničných lôžok obsadených "covidovými" pacientmi a o 39 aj počet pacientov odkázaných na prístrojovú podporu dýchania.



Koronavírus SARS-CoV-2 bol v Poľsku prvýkrát potvrdený 4. marca a odvtedy sa ním infikovalo vyše 665.500 ľudí. Od vypuknutia epidémie tejto nákaze tam podľahlo 9499 ľudí.



Nákaza konavírusom sa medzitým potvrdila aj u exprezidenta Bronislawa Komorowského, informoval portál Onet.pl. V rozhovore s ním Komorowski uviedol, že má horúčku a kašeľ. Dodal, že od vypuknutia pandémie sa zdržiava len vo svojom dome v dedine Buda Ruska v Podleskom vojvodstve a netuší, ako a kde sa mohol nakaziť.



Predseda vlády Mateusz Morawiecki ešte vo štvrtok vo svojom vyhlásení pre médiá uviedol, že "tento týždeň, prvýkrát za dva mesiace, začal v Poľsku klesať počet infikovaných". Aj keď 65 infikovaných na 100.000 obyvateľov je "stále veľa, je to prvý signál stabilizácie a dôkaz, že naša stratégia a obmedzenia začínajú fungovať". Podľa neho to znamená, že v Poľsku nebude nutné zaviesť celoplošný lockdown.



Portál TVN24.pl vysvetlil, že poľské ministerstvo zdravotníctva ako hranicu pre jeho zavedenie stanovilo 70-75 nakazených na 100.000 obyvateľov - momentálne je tento pomer 65 na 100.000.