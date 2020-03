Koronavírus si vo svete vyžiadal už vyše 30.000 životov

Paríž 28. marca (TASR) - Počet oficiálne potvrdených úmrtí na nový koronavírus po celom svete v sobotu prekročil 30.000. Vyplýva to z výpočtu tlačovej agentúry AFP, ktorý vychádzala z oficiálnych údajov zhromaždených do soboty 20.00 h SEČ.



Dve tretiny z 30.003 úmrtí na koronavírus zaznamenali v Európe.



Od vypuknutia epidémie v decembri v Číne hlásili v 183 krajinách a teritóriách vyše 640.770 prípadov nákazy koronavírusom. Z týchto ľudí je teraz najmenej 130.600 pokladaných za vyliečených.



Tieto údaje, ktoré agentúra AFP zozbierala od národných úradov a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pravdepodobne odrážajú len zlomok aktuálneho počtu infekcií.



Mnohé krajiny až teraz testujú prípady, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu.



Od piatka 20.00 h SEČ pribudlo po celom svete 3417 nových úmrtí a 68.734 nových potvrdených prípadov nákazy.



Krajinami s najväčším počtom mŕtvych za posledných 24 hodín sú Taliansko s 889 úmrtiami, Španielsko s 832 obeťami a Spojené štáty s 453 mŕtvymi.



Taliansko, ktoré zaznamenalo prvé úmrtie na koronavírus vo februári, hlásilo dosiaľ 10.023 úmrtí, 92.472 infekcií a 12.384 vyliečených.



Tak ako Taliansko aj Španielsko má viac úmrtí než Čína, konkrétne 5690, ako aj 72.248 nakazených.



Čína - bez Hongkongu a Macaa - hlásila doteraz 3295 úmrtí a 81.394 prípadov infekcie, ako aj 74.971 uzdravených. Čína hlásila od piatka 54 nových nakazených a tri nové úmrtia.



Európa zaznamenala 351.877 prípadov nákazy a 21.334 úmrtí, spresnila agentúra AFP.