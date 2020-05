Koronavírus si vyžiadal na celom svete viac než štvrť milióna životov

Paríž 5. mája (TASR) - Na dôsledky nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 zomrelo na celom svete už viac než 250.000 ľudí. Viac než 85 percent z nich podľahlo ochoreniu COVID-19, ktoré koronavírus vyvoláva, v Európe a v Spojených štátoch. Vyplýva to z údajov zhromaždených tlačovou agentúrou AFP a platných k utorku 00.30 h SELČ.



Najviac úmrtí spomedzi všetkých štátov zaznamenali USA s počtom 68.689. Európa je zase najhoršie zasiahnutým kontinentom so 145.023 potvrdenými smrteľnými obeťami. Medzi najviac postihnuté krajiny čo sa týka počtu úmrtí nasledujú po USA Taliansko (29.079 obetí), Británia (28.734 obetí), Španielsko (25.428 obetí) a Francúzsko (25.201 obetí).



Odkedy sa nový koronavírus po prvý raz objavil v Číne v decembri 2019, nakazilo sa ním celosvetovo už viac než 3,5 milióna ľudí. V Európe sa infikovalo viac ako 1,5 milióna osôb - ich počet však môže byť značne vyšší, keďže mnohé krajiny testujú len tie najzávažnejšie prípady.



Štatistiky AFP, ktorá vychádza z údajov jednotlivých štátov a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), teda ukazujú pravdepodobne len časť skutočného počtu nakazených.