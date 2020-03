Koronavírus: Situácia vo Francúzsku sa prudko zhoršuje

Paríž 16. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2 vo Francúzsku je "veľmi znepokojivá" a "prudko sa zhoršuje". S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie francúzskeho hlavného hygienika Jérôma Salmona o tom informovala agentúra AFP.



"Počet (nakazených) sa zdvojnásobuje každé tri dni. Chcem, aby si naši občania uvedomili, že sú nakazení, ktorí sa nachádzajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, pričom sú ich už stovky," vyhlásil Salmon pre rozhlasovú stanicu France Inter.



Podľa najnovších údajov, ktoré boli zverejnené v nedeľu, sa novým koronavírusom vo Francúzsku dokázateľne nakazilo už 5423 ľudí, z ktorých 127 podľahlo ním vyvolanému infekčnému ochoreniu COVID-19. Za 24 hodín tak počet potvrdených prípadov nákazy vzrástol o 900 a počet mŕtvych o 36. Až 400 osôb muselo byť pre ťažký priebeh ochorenia hospitalizovaných.



"Existujú opodstatnené obavy, že v dôsledku rýchlosti, ktorou sa pandémia šíri, dôjde k preplneniu nemocníc a tomu sa my chceme rozhodne vyhnúť," varoval hlavný hygienik.



Všetci Francúzi a Francúzky by si podľa neho mali každé ráno položiť otázku, ako môžu zredukovať počet osôb, s ktorými prídu do kontaktu.



"Je to jednoduché — ostaňte doma," uviedol Salmon.