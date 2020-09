Spoločnosť Johnson & Johnson začala s treťou fázu klinických testov

Washington 23. septembra (TASR) - Americká firma Johnson & Johnson začala s treťou fázu klinického testovania svojej vakcíny proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2. V stredu to oznámilo vedenie tejto spoločnosti, informuje agentúra AFP.



Vakcínu vyvíja farmaceutická firma Janssen Pharmaceutica, ktorá je dcérskou spoločnosťou Johnson & Johnson.



Testy vakcíny, ktorej vývoj financuje americký Národný zdravotnícky inštitút (NHI), sa uskutočnia na viac ako 200 miestach v USA aj inde vo svete a zúčastniť by sa na nich malo do 60.000 dobrovoľníkov.



Táto vakcína proti koronavírusu je v poradí už desiatou na svete, a štvrtou v USA, ktorá dosiahla tretiu - konečnú fázu testovania.



V prípade, že klinické testy potvrdia efektivitu a bezpečnosť vakcíny, môžu ju regulačné orgány schváliť už začiatkom roka 2021, uvádza Johnson & Johnson.



Vakcína sa skladá z geneticky upraveného adenovírusu a z tzv. "spike" proteínu nového koronavírusu, ktorý umožňuje vstup vírusu do bunky. Janssen Pharmaceutica používa na vývoj vakcíny technológiu, ktorú už predtým využila pri vývoji vakcíny proti ebole.



Spoločnosť Johnson & Johnson oznámila, že čoskoro zverejní výsledky z predchádzajúcich fáz testovania.



Výsledky predklinických testov jej vakcíny na opiciach makakoch rézus, ktoré zverejnil britský vedecký magazín Nature, preukázali, že vakcína im poskytla úplnú alebo takmer úplnú ochranu proti vírusovej infekcii v pľúcach a v nose.