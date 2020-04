Koronavírus spôsobil odklad analýzy čiernych skriniek z lietadla

Montreal 13. apríla (TASR) - Kanada a ďalšie štáty požiadali Irán o odklad sťahovania údajov z čiernych skriniek zo zostreleného ukrajinského lietadla z dôvodu cestovných obmedzení prijatých po prepuknutí pandémie koronavírusu, informovala agentúra AFP.



Irán v marci súhlasil, že Ukrajine a ďalším dotknutým krajinám umožní účasť na čítaní letových údajov z čiernych skriniek z lietadla Boeing 737-800 leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA). Očakáva sa, že čierne skrinky budú obsahovať informácie z posledných chvíľ pred tým, ako bolo lietadlo zostrelené 8. januára krátko po štarte z letiska v Teheráne.



Irán podľa Kanadského úradu pre bezpečnosť dopravy (TSB) minulý týždeň kontaktoval príslušné krajiny s otázkou, kedy by mohli vyslať odborníkov, ktorí by pomohli stiahnuť údaje z čiernych skriniek.





Šéfka TSB Kathy Foxová v odpovedi zdôraznila, že dotknuté štáty "sa nevedia dočkať, kedy budú môcť byť dáta zo zapisovačov stiahnuté a na ich základe vypracovaná analýza", všetky však poskytli jednotnú odpoveď v tom zmysle, že vycestovať v súčasnosti nie je možné a ešte nejaký čas zrejme nebude pre obmedzenia prijaté v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu.



TSB dodal, že zástupcovia alebo odborníci z dotknutých krajín by mali byť prítomní pri sťahovaní údajov z čiernej skrinky a preto by sa mal tento proces odložiť až kým sa "podmienky nezlepšia natoľko, že budú môcť bezpečne vycestovať".



Ukrajinské lietadlo sa 8. januára zrútilo len niekoľko minút po štarte z teheránskeho Letiska imáma Chomejního. Na palube bolo 176 ľudí, z ktorých nikto neprežil. Medzi obeťami sú občania Ukrajiny, Iránu, Kanady, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie.



Iránska strana najprv tvrdila, že k nehode došlo v dôsledku technických problémov lietadla. Neskôr, 11. januára, Irán oznámil, že ukrajinské lietadlo omylom zostrelila iránska armáda, konkrétne jej zložka revolučné gardy.



Podľa iránskych predstaviteľov si nižšie postavený dôstojník pomýlil lietadlo s americkou riadenou strelou. Na vyhodnotenie hrozby a reakciu na ňu mal pritom len zlomky sekundy.



Nešťastie sa stalo v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a USA. Krátko pred zostrelením totiž Irán v odvete za cielené zabitie svojho významného generála Kásema Solejmáního Američanmi zaútočil na dve iracké základne s americkou posádkou a iránska armáda bola preto v strehu pred ďalšou americkou odvetou.