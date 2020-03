KORONAVÍRUS: Takmer všetky nové prípady mimo Chu-peju sú zo zahraničia

Peking 7. marca (TASR) - Približne štvrtina nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-COV-2 bola v piatok do Číny zavlečená zo zahraničia. Mimo provincie Chu-pej, ktorá je považovaná za epicentrum šírenia tohto infekčného ochorenia, pochádzali zo zahraničia takmer všetky nové prípady. S odvolaním sa na oficiálne údaje čínskej Národnej zdravotníckej komisie (NHC) o tom v sobotu informovala agentúra Reuters.



Najviac prípadov čínskych občanov, ktorí sa novým koronavírusom nakazili v zahraničí, bolo zaznamenaných v provincii Kan-su na severozápade krajiny. Ide o pasažierov komerčného letu z Iránu, ktorí sú momentálne v karanténe v provinčnom hlavnom meste Lan-čou.



Celkovo nahlásili v piatok v pevninskej Číne 99 nových prípadov nákazy SARS-COV-2. Podľa NHC ide značný pokles oproti štvrtkovým 143 prípadom a najnižšie číslo nových prípadov nákazy od 20. januára.



Mimo provincie Chu-pej bolo potvrdených 25 nových prípadov, z ktorých až 24 bolo do krajiny zavlečených zo zahraničia. Zo štyroch nových prípadov v Pekingu, sa tri osoby koronavírusom nakazili v Taliansku. Prípady nákazy zo zahraničia boli v piatok zaznamenané aj v Šanghaji a v provincii Kuang-tung.



Celkový počet potvrdených prípadov nákazy vírusom SARS-COV-2, ktorý spôsobuje ochorenie nazvané COVID-19, dosiahol v Číne 80.650, pričom ochoreniu podľahlo 3070 ľudí.









Duel francúzskej ligy Štrasburg - PSG odložili na neurčito

Sobotný zápas 28. kola francúzskej futbalovej ligy medzi Racingom Štrasburg a Parížom St. Germain (17.30) odložili pre epidémiu koronavírusu. Je to prvý duel v Ligue 1, ktorý museli presunúť pre šíriacu sa nákazu. Nový termín stretnutia nie je zatiaľ známy.



Hráči PSG tak prišli o generálku na stredajší odvetný osemfinálový súboj Ligy majstrov proti Borussii Dortmund. Úradujúci francúzsky majster prehral v prvom stretnutí na nemeckej pôde 1:2. Informáciu priniesla agentúra SID.



Českých vojakov v karanténe pribúda, ÚVN zakázala zamestnancom dovolenku v Taliansku

Karanténa v súvislosti s koronavírusom sa nevyhla ani českej armáde. Podľa generálneho štábu (GŠ) rastú počty vojakov, ktorí po dovolenke či služobnej ceste museli zostať v domácej izolácii. Minister obrany Lubomír Metnar preto zakázal služobné cesty do najviac nakazených oblastí, informoval v sobotu spravodajský server Novinky.cz.



Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Prahe-Střešoviciach išla ešte ďalej a zakázala zdravotníckemu personálu dovolenku do rizikových krajín, píšu ďalej Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.



Minister zamestnancom tejto kliniky síce len "odporúča" necestovať, ale v ÚVN to priamo nariadili z dôvodu udržania stavu personálu, povedala Právu hovorkyňa GŠ Magdalena Dvořáková.



Je to podľa nej predovšetkým preto, lebo lekári i sestry by po návrate z dovolenky museli ísť do 14-dennej karantény a bolo by potom málo ľudí do služieb.



"V karanténe sú ľudia, ktorí sa vrátili z dovoleniek a služobných ciest z rizikových oblastí, a vieme, že ich bude pribúdať, pretože boli jarné prázdniny a mnoho ľudí bolo v Taliansku," vyjadrila sa Dvořáková.



"Pokiaľ majú zaplatené zájazdy alebo letenku, tak im budú preplatené," poznamenala hovorkyňa, ako ju citovali Novinky.cz



Počet nakazených sa v Česku aktuálne vyšplhal na 19. V karanténe skončilo aj ročné dojča. Pre koronavírus sa česká vláda rozhodla sprísniť opatrenia - ľudia, ktorí sa vrátia z Talianska, musia zostať 14 dní v karanténe a ohlásiť sa u svojho praktického lekára. Ak by niekto karanténu prerušil, hrozí mu pokuta až tri milióny korún, sumarizuje na svojej webovej stránke televízia Nova.





Vedenie súťaže pre koronavírus uvažuje o vylúčení divákov, James je proti

Vedenie basketbalovej NBA informovalo kluby o svojom zámere hrať zápasy bez divákov v prípade, ak sa v krajine výrazne zvýši počet ľudí nakazených koronavírusom. Jednotlivé organizácie zároveň musia zaviesť pravidelné merania teploty u hráčov, členov tímu a rozhodcov.



S týmto scenárom nesúhlasí hviezda Los Angeles Lakers LeBron James, ktorý odmieta hrať pred prázdnymi tribúnami. "Hrať zápasy bez fanúšikov? Nemožné. Nemá to vyznám. Práve pre nich totiž hrám. Pre nich a pre mojich spoluhráčov. O tom to predsa je. Ak niekedy prídem haly a nebudú tam diváci, jednoducho nenastúpim na zápas. Vedenie sa môže aj na hlavu postaviť," citovala Jamesa agentúra AP.





Taliansko sa pre koronavírus obáva výrazného poklesu spotreby v 1. polroku

Ak bude kríza vyvolaná koronavírusom v Taliansku pokračovať, domáca spotreba môže v 1. polroku klesnúť o 6,5 miliardy eur, varoval v sobotu taliansky zväz obchodníkov a podnikateľov Confesercenti. Zväz sa obáva zníženia výkonu ekonomiky o 8 miliárd eur alebo 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Kríza môže spôsobiť zatvorenie 30.000 firiem, predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, píše sa v štúdii zväzu. Taliansky turistický ruch sa obáva, že epidémia koronavírusu bude mať veľký negatívny vplyv na tržby odvetvia. Podnikateľský zväz cestovného ruchu Confturismo-Confcommercio počíta s tým, že počet prenocovaní za tri mesiace od 1. marca do 31. mája v porovnaní s rovnakým období vlaňajška klesne o 31,6 milióna.



Taliansko vo štvrtok (5. 3.) schválilo z dôvodu epidémie koronavírusu balík vo výške 7,5 miliardy eur na pomoc rodinám a firmám. Rím požaduje od Európskej únie (EÚ) dočasné pozastavenie platnosti úniových pravidiel týkajúcich sa dlhu a deficitu, aby získal väčší fiškálny priestor na opatrenia na zmiernenie dôsledkov epidémie.