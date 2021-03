Taliansko chce ponúknuť očkovanie všetkým občanom do konca leta

Rím 8. marca (TASR) - Všetci Taliani, ktorí sa chcú zaočkovať proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, tak budú môcť urobiť do konca leta, uviedol v nedeľu taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza. Informovala o tom agentúra AP.



Minister v štátnej televízii povedal, že krajina by mala v druhom štvrťroku dostať viac ako 50 miliónov dávok očkovacích látok vrátane zásob jednodávkovej vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson, ktorej schválenie Európskou agentúrou pre lieky sa očakáva čoskoro.



Do nedele dostalo v Taliansku najmenej jednu dávku vakcíny proti covidu približne 3,7 milióna ľudí, čo predstavuje niečo nad päť percent populácie krajiny.



Zdravotnícki predstavitelia v talianskom regióne Lazio, ktorého hlavným mestom je Rím, vyjadrili záujem o výrobu ruskej vakcíny Sputnik V vo farmaceutických závodoch neďaleko metropoly, približuje AP.



Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Taliansku za posledný týždeň postupne rástol po tom, ako krajina od jesene 2020 niekoľko mesiacov zaznamenávala vyrovnané počty novoinfikovaných.



Podľa epidemiológov by sa Taliansko malo pripraviť na nový vrchol počtov infikovaných za asi dva týždne, pričom denné počty nových prípadov by mohli dosiahnuť až 40.000, ak krajina rýchlo a dôrazne neobmedzí pohyb a aktivity občanov.