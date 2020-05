Thajská vláda predĺžila platnosť stavu núdze

Bangkok 26. mája (TASR) – Thajská vláda dnes predĺžila až do 30. júna platnosť dekrétu o stave núdze, cieľom ktorého je zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Hovorkyňa vládneho kabinetu zároveň odmietla obvinenia zo strany opozície, že premiér Prajut Čanóčchá, niekdajší líder vojenskej junty, sa prostredníctvom dekrétu snaží vrátiť k neobmedzenej moci. Píše o tom agentúra Reuters.



K vyhláseniu stavu núdze došlo v Thajsku na konci marca, v čase študentských protestov proti zákazu opozičnej Strany novej budúcnosti, ktorá sa kriticky stavala voči premiérovej osobe.



Vzhľadom na to, že počet osôb infikovaných uvedeným novým druhom koronovírusu v tejto krajine juhovýchodnej Ázie klesá, časť opozície navrhuje odvolanie stavu núdze.



"Premiér by chcel zdôrazniť, že od začiatku využívania krízového dekrétu i pri každom predlžovaní jeho platnosti išlo o verejné zdravie, a nie o dosiahnutie politických cieľov," uviedla hovorkyňa vládneho kabinetu.



Dekrét o stave núdze dáva thajskej vláde možnosť obmedzovať právo občanov na zhromažďovanie, nariaďovať firmám zákaz prevádzky a zavádzať zákaz vychádzania a cenzúru, čo sú podľa agentúry nástroje, ktorými disponovala aj junta.



"Dekrét o stave núdze musíme zachovať v platnosti ako nástroj na zvládnutie tejto situácie (pandémie)," zdôraznila v tejto súvislosti hovorkyňa.



Thajsko bolo prvou krajinou mimo Číny, ktorá 13. januára na svojom území potvrdila výskyt ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový typ koronavírusu. Celkovo bolo v krajine potvrdených 3045 prípadov ochorenia, ktoré si tam vyžiadalo 57 obetí na životoch. Podľa Reuters tak Thajsko zvláda pandémiu omnoho lepšie než väčšina susedných krajín.



Prajut Čanóčchá sa moci v krajine ujal po prvý raz po vojenskom prevrate v roku 2014. Vojenská junta sa pri moci udržala aj po sporných voľbách z marca 2019.