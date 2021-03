Tisíc Viedenčanov nevyužilo svoj termín očkovania

Viedeň 10. marca (TASR) - Tisíc obyvateľov rakúskej metropoly Viedeň nevyužilo minulý týždeň svoj termín na očkovanie proti novému koronavírusu. Informovala o tom v stredu agentúra APA s tým, že dôvody prepadnutia termínov boli rozličné - od choroby cez zábudlivosť po nedôveru voči vakcíne od spoločnosti AstraZeneca. Niektorí prišli na očkovanie neskoro.



Ako zdôraznilo mesto Viedeň, napriek týmto prípadom očkovacie látky nezostali nevyužité a dostali ich ľudia na poradovníkoch alebo osoby z rovnakých prioritných skupín.



Do štatistík neboli započítaní tí, ktorí sa prihlásili na očkovanie v nemocniciach či opatrovateľských zariadeniach. Dosiaľ sa na očkovanie vo Viedni nahlásilo 586.413 osôb. Prvú dávku doteraz dostalo 123.691 ľudí a 58.683 z nich bolo zaočkovaných oboma dávkami.



V stredu sa vo Viedni spustilo i očkovanie pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré bude prebiehať nasledujúce dva týždne. Prvou dávkou vakcíny má byť zaočkovaných dovedna 5000 osôb. Zriadených bolo približne 30 očkovacích miest. "Je to dôležitý krok na ceste k normálnemu životu pre túto mimoriadne zraniteľnú skupinu Viedenčaniek a Viedenčanov, ktorý sme radi podporili," uviedol predstaviteľ viedenského zastupiteľstva pre sociálne záležitosti, zdravie a šport Peter Hacker, ktorého cituje stanica ORF.



Spolu s postihnutými dostanú vakcínu od firmy Moderna aj zamestnanci príslušných zariadení.