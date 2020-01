Koronavírus u Čecha vo Vietname a Číňanky v Rakúsku zatiaľ nepotvrdili

Praha/Hanoj/Viedeň/Berlín 26. januára (TASR) - Občana ČR s vysokou horúčkou hospitalizovali vo vietnamskom meste Danang. Lekári ho umiestnili do karantény a podrobili testom na nový koronavírus 2019-nCoV. Informoval o tom v nedeľ server iROZHLAS.cz.



Na ochorenie spôsobené týmto vírusom zomrelo doposiaľ v Číne 56 ľudí. U ďalších takmer 2000 osôb v Číne a viacerých krajinách prítomnosť vírusu potvrdili vyšetrenia.



České ministerstvo zahraničných vecí pre iROZHLAS.cz uviedlo, že vo Vietname bol v súvislosti so šírením koronavírusu hospitalizovaný jeden Čech. Choroba sa uňho zatiaľ nepotvrdila.



Podozrenie na nákazu novým koronavírusom hlási aj Rakúsko, kde v sobotu večer v Nemocnici Františka Jozefa vo Viedni hospitalizovali čínsku letušku s príznakmi chrípkového ochorenia. Vrchná lekárka Christiane Hagenauerová v nedeľu na tlačovej konferencii vo Viedni povedala, že stav letušky je po subjektívnej i objektívnej stránke dobrý. Ďalšie testy ukážu, či sa vírusom 2019-nCoV skutočne infikovala. Výsledky by mali byť k dispozícii v pondelok.



Prvé podozrenie na infikovanie novým koronavírusom hlásili aj z nemeckej metropoly Berlín, kde na klinike v štvrti Mitte hospitalizovali ženu, ktorá pricestovala z Číny a v sobotu sa sťažovala na problémy s dýchaním. Následné testy však podozrenie nepotvrdili, informoval denník Tagesspiegel.



Nový koronavírus, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobujúci zápal pľúc sa prenáša z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní, najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní. Infikované osoby sú počas inkubačnej doby šíriteľmi vírusu, aj keď ešte nevykazujú žiadne príznaky ochorenia. Vírus prvýkrát zaznamenali koncom roka 2019 v 11-miliónovom meste Wu-chan, ktoré Čína medzičasom rovnako ako viacero ďalších oblastí prakticky izolovala od okolitého sveta.



Prípady ochorení hlásili tiež v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane, v Singapure, Vietname, Nepále, Austrálii i v USA. Tri prípady nákazy — prvé v Európe — potvrdili v piatok aj vo Francúzsku. V sobotu prvého pacienta potvrdili aj v Kanade.