Koronavírus: Úmrtnosť je 12-krát vyššia u chronických pacientov

Washington 16. júna (TASR) - Miera úmrtnosti na nový koronavírus je 12-krát vyššia u pacientov s chronickými chorobami, než je to pri iných nakazených osobách. Vyplýva to zo štúdie amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zverejnenej v pondelok, píše agentúra AFP.



Ako sa uvádza v správe CDC, medzi tri najčastejšie komplikácie, akými pacienti s ochorením COVID-19 trpeli, boli ochorenia srdca, cukrovka a pľúcne ochorenia.



Správa CDC sa opiera o 1,3 milióna prípadov nákazy potvrdených na základe laboratórnych testov v období od 22. januára do konca mája. Autori štúdie mali však k dispozícii informácie o zdravotnom stave len pri 22 percentách pacientov. Srdcovocievne ochorenia malo 32 percent z nich, cukrovku 30 percent a chronickým pľúcnym ochorením, napríklad astmou, trpelo 18 percent ľudí nakazených koronavírusom.



Približne 20 percent pacientov s chronickými chorobami zomrelo v porovnaní s takmer dvoma percentami ľudí, ktorí boli okrem nákazy koronavírusom zdraví. Pri osobách v chronickom zdravotnom stave bola aj šesťkrát väčšia pravdepodobnosť (46 percent v porovnaní s ôsmimi percentami u pacientov bez iných komplikácií), že budú musieť byť hospitalizovaní.



Osobám s chronickými ochoreniami hrozia vážnejšie dôsledky COVID-19, povedala lekárka a odborníčka na verejné zdravie pôsobiaca na univerzite Georgea Washingtona Leana Wenová. Zdôraznila však, že ťažký priebeh choroby či dokonca smrť sa môžu objaviť aj u predtým zdravých ľudí.



Celkovo bolo hospitalizovaných 14 percent nakazených pacientov a päť percent zomrelo, ako vyplýva z dostupných údajov. Spomedzi pacientov starších ako 80 rokov, ktorí koronavírusovému ochoreniu podľahli, mala chronické problémy polovica z nich. Nakazil sa zhruba rovnaký počet mužov ako žien, väčšie nebezpečenstvo ťažkého priebehu tejto infekčnej choroby však podľa CDC hrozilo mužom.