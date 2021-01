USA hlásia rekordný počet obetí koronavírusu

Washington 7. januára (TASR) – Spojené štáty zaznamenali za stredu zatiaľ najvyšší denný počet úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom – viac ako 3800. S odvolaním sa na údaje z Univerzity Johnsa Hopkinsa o tom informovali vo štvrtok denník The Guardian a televízia CNN.



Počet obetí tak stúpol o 3865 na celkových 361 279. Prvýkrát od vypuknutia pandémie pribudlo v USA za jeden deň viac než 3800 úmrtí. Za posledný deň tam evidovali aj približne 250 000 nových prípadov ochorenia COVID-19.



USA sú najviac zasiahnutou krajinou na svete a zaznamenali celkovo už 21,3 milióna prípadov.



Prípady v posledných mesiacoch prudko stúpajú. Imunológ a hlavný odborník Bieleho domu na koronavírus SARS-CoV-2 Anthony Fauci len niekoľko dní po Vianociach varoval, že to najhoršie ešte len príde.



Očkovacia kampaň v USA však napreduje pomalšie, než tamojšie úrady plánovali. Pôvodným cieľom bolo do konca roka 2020 zaočkovať 20 miliónov obyvateľov, čo sa im však nepodarilo. Zdravotní experti, vrátane Fauciho, sa však domnievajú, že tempo očkovania sa zlepší a čoskoro bude prvú dávku vakcíny denne dostávať až milión Američanov.