Koronavírus usmrtil vo svete už vyše 372.000 ľudí

Paríž 1. júna (TASR) - Nový koronavírus usmrtil vo svete od decembra, keď sa prvýkrát objavil v Číne, už najmenej 372.047 ľudí. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AFP, ktorá vo svojom výpočte využila oficiálne údaje zhromaždené do 13.00 h SELČ.



V 196 krajinách a teritóriách sveta zaznamenali celkovo už najmenej 6.182.860 prípadov nákazy novým koronavírusom. Z nich minimálne 2.574.100 je už pokladaných za vyliečených.



Údaje získané agentúrou AFP od úradov jednotlivých štátov a od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zrejme odrážajú len časť skutočného počtu infekcií.



Mnohé krajiny testujú len ľudí s príznakmi alebo len najvážnejšie prípady.



Spojené štáty sú najhoršie postihnutou krajinou so 104.383 úmrtiami z 1.790.191 prípadov nákazy. Najmenej 444.758 ľudí je už vyhlásených za vyliečených.



Po USA sú najhoršie zasiahnutými krajinami Británia s 38.489 mŕtvymi spomedzi 274.762 infikovaných, Taliansko s 33.415 úmrtiami z 233.019 nakazených, Brazília s 29.314 mŕtvymi a 514.849 infikovanými a potom Francúzsko s 28.802 obeťami na životoch a 188.882 nakazenými.



Čína - bez Hongkongu a Macaa - má zatiaľ 4.634 mŕtvych a 83.017 infikovaných. Z ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým koronavírusom sa tam vyliečilo 78.307 ľudí.



Európa celkovo zaznamenala 178.294 úmrtí z 2.161.645 prípadov nákazy, USA a Kanada majú 111.731 mŕtvych z 1.881.118 infikovaných, Latinská Amerika a Karibik uviedli 51.561 mŕtvych spomedzi 1.022.471 nakazených. Ázia hlásila 16.539 obetí na životoch z 554.648 infikovaných, Blízky východ má 9.569 mŕtvych zo 407.336 prípadov nákazy, Afrika 4.221 obetí na životoch zo 147.068 nakazených a Oceánia 132 úmrtí z 8.574 prípadov infekcie.