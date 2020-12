V Argentíne schválili milionársku daň na financovanie opatrení

Buenos Aires 5. decembra (TASR) – Argentínsky Senát schválil jednorazové zdanenie približne 12 000 z najbohatších ľudí v krajine, z ktorého majú byť financované opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, ako je nákup zdravotníckych potrieb či pomoc pre chudobných, študentov či menšie a stredné podniky. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Po dlhej a búrlivej debate presadila provládna väčšina senátorov v piatok prijatie návrhu na tzv. solidárny príspevok pomerom hlasov 42 k 26. V dolnej komore parlamentu, Poslaneckej snemovni, návrh prešiel už predtým pomerom hlasov 133 k 115.



Vláda prezidenta Alberta Fernándeza dúfa, že týmto opatrením – nazvaným aj milionárska daň – získa 300 miliárd pesos (3,03 miliardy eur). Na základe tohto programu zaplatia ľudia s deklarovaným majetkom vyšším než 200 miliónov pesos progresívnu daň do 3,5 percenta z majetku, ktorý majú v Argentíne, a do 5,25 percenta z majetku v zahraničí.



Jeden z autorov návrhu, zákonodarca Carlos Heller zdôraznil, že tento plán má ďaleko od zdanenia produktívnej aktivity. Neoliberálna koalícia exprezidenta Mauricia Macriho to však označila za konfiškačné opatrenie.



Juhoamerickú krajinu so 44 miliónmi obyvateľov vážne zasiahla koronavírusová pandémia, keď tam dosiaľ potvrdili viac ako 1,4 milióna prípadov nákazy a vyše 39 500 úmrtí. Zdravotná kríza v Argentíne, ktorá od roku 2018 zaznamenáva hospodársky pokles, pritom zhoršila už vysokú nezamestnanosť a mieru chudoby, dopĺňa AFP.