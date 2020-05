V Belgicku mierny nárast nových prípadov

Brusel 12. mája (TASR) – Počet prípadov nákazy novým typom koronavírusu v Belgicku v posledných dňoch mierne rastie a hoci sa počet pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach stabilizoval, stále ide o pomerne vysoké číslo. Uviedla to tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na údaje federálneho krízového centra pre Covid-19.



V priebehu pondelka bolo hlásených 330 potvrdených prípadov nákazy. Celkový počet prípadov od vypuknutia krízy je 53 779, z toho bolo od 15. marca za vyliečených uznaných 13 732 pacientov.



Dne ráno sa v nemocniciach nachádzalo 2230 pacientov, čo je mierny nárast voči pondelku. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti bolo 465 pacientov a 282 z nich potrebovalo respiračnú pomoc.



Za posledných 24 hodín pribudlo 65 nových úmrtí, čím ich celkový počet v Belgicku dosiahol stav 8761. Spomedzi všetkých obetí spájaných s Covidom-19 zomrelo 48 percent v nemocniciach, 51 percent v opatrovateľských domovoch, 0,3 percenta v domácnostiach a v prípade 0,4 percenta na inom mieste.



V prípade úmrtí, ku ktorým došlo v domovoch dôchodcov, je 22 percent dokázateľne spojené s Covidom-19 a v 78 percentách prípadov na to existuje silné podozrenie.



V pondelok Belgicko spustilo ďalšiu etapu uvoľňovania ochranných opatrení, čo znamená aj otvorenie veľkých obchodných centier typu IKEA, Decathlon či Primark, kde zákazníci musia rešpektovať konkrétne usmernenia, ako je zachovanie odstupu medzi ľuďmi či dodržiavanie hygienických pravidiel.



Belgické médiá v tejto súvislosti upozornili, že už v prvý deň sa pred obchodmi tohto typu vytvorili početné rady ľudí, ktorí boli ochotní aj niekoľko hodín čakať na svoj nákup.



"To nie je veľmi povzbudivé z pohľadu druhej fázy," priznala federálna ministerka zdravotníctva Maggie De Blocková s odkazom na dlhé zástupy zákazníkov pred obchodnými strediskami. Druhá fáza dekarantenizácie ráta s otvorením ďalších obchodov a prevádzok - za predpokladu, že sa počet nových ochorení a hospitalizácií bude konštantne znižovať.



Ministerka v tejto súvislosti vyzvala občanov poslúchnuť "zdravý rozum" počas celého obdobia dekarantenizácie. Odkázala, že nič nie je také dôležité, aby nemohlo počkať ešte pár dní, a upozornila, že ak je pred obchodmi príliš veľa ľudí, aby ďalší potenciálni zákazníci išli radšej domov a netrávili celé hodiny v rámci rozstupov na parkovisku.