Koronavírus: V Británii majú najväčší denný počet úmrtí od marca

Londýn 20. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo zaznamenalo v utorok 96 úmrtí v súvislosti s koronavírusom za posledných 24 hodín, čo je najviac za jeden deň od marca tohto roka, informovali agentúra AP a spravodajská stanica Sky News.



Za uplynulý deň zaregistrovali v krajine tiež 46.558 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je tiež viac ako predchádzajúci deň, keď v Británii zaevidovali 39.950 nových prípadov a 19 úmrtí. Pred týždňom hlásili v krajine 36.660 nových prípadov a 50 úmrtí.



Podobný počet úmrtí ako v utorok pritom v Británii naposledy zaznamenali 24. marca, keď v spojitosti s covidom hlásili 98 úmrtí. Celkovo v krajine evidujú už 128.823 úmrtí. Spojené kráľovstvo je celosvetovo siedmou krajinou s najväčším počtom úmrtí v súvislosti s koronavírusom.



Počet hospitalizovaných za posledný týždeň vrástol o 38,4 percenta, keď za posledných sedem dní prijali do britských nemocníc 4500 pacientov s covidom.



Nárast počtu nových prípadov prišiel iba deň po tom, ako v Anglicku prestali platiť takmer všetky zvyšné protipandemické opatrenia vrátane nosenia rúšok a dodržiavania rozstupov. Odborníci však varujú, že zrušenie opatrení by mohlo v nadchádzajúcich týždňoch zapríčiniť ďalší nárast počtu nových prípadov, ako aj úmrtí.



Británia je však na tom dobre so zaočkovanosťou obyvateľov. Plne očkovaných je tam viac ako 36,2 milióna obyvateľov, uvádza Sky News.