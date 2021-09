V Česku pribudlo 442 nových prípadov nákazy koronavírusom

Praha 18. septembra (TASR) - Ďalších 422 prípadov nákazy koronavírusom pribudlo v priebehu piatka v Českej republike, čo je len o dva prípady menej, než bolo zaznamenané v piatok minulý týždeň. V porovnaní so štvrtkom, keď bolo evidovaných 551 nových prípadov, je to o 109 menej, píše spravodajský server Novinky.cz.



Reprodukčné číslo v Česku od soboty stagnuje na hodnote 1,13 a je teda rovnaké ako v piatok. Vyplýva to z oficiálnych údajov ministerstva zdravotníctva.



Ukazovateľ udávajúci počet nakazených od jedného pozitívne testovaného sa nad zlomovou hodnotou 1,0 znamenajúcou šírenie epidémie drží od 26. augusta, približuje uvedený zdroj.



Internetová stránka Novinky.cz – on-line magazín denníka Právo – si všíma aj situáciu v Nemecku, krajine susediacej s Českom. V spolkovej republike počet novozistených prípadov nákazy klesá, citujú Novinky Inštitút Roberta Kocha (RKI).