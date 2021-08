V Kosove posunú začiatok školského roka a zavedú zákaz vychádzania

Priština 29. augusta (TASR) - Pre stúpajúci počet nových prípadov nákazy koronavírusom posunú v Kosove začiatok školského roka o dva týždne. V krajine tiež zavedú nočný zákaz vychádzania. V nedeľu to oznámila kosovská vláda, informovala agentúra AFP.



Nočný zákaz vychádzania má začať platiť v Kosove od pondelka. Miestni obyvatelia by sa tak medzi desiatou hodinou večer a piatou hodinou ráno mali zdržiavať predovšetkým doma.



V Kosove v súčasnosti denne zaznamenávajú okolo 2000 nových prípadov infekcie, zatiaľ čo začiatkom augusta hlásili denne len niekoľko stoviek prípadov.



Podľa kosovského ministra zdravotníctva Arbena Vitiu vzrástol aj počet detí, ktoré sa koronavírusom nakazili, a to najmä vo vekovej skupine 10 až 19 rokov. Z tohto dôvodu vláda tiež posunula začiatok školského roka, ktorý by sa mal začať až v polovici septembra.



Vláda už skôr zakázala organizovanie hudobných festivalov, koncertov, svadieb a osláv. Navyše od 13. septembra budú všetci štátni zamestnanci potrebovať doklad o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonaní infekcie.



Krajina, ktorá má približne 1,8 milióna obyvateľov, zaznamenala od začiatku pandémie okolo 140.000 prípadov nákazy koronavírusom a 2500 úmrtí. Proti ochoreniu COVID-19 je v súčasnosti zaočkovaná približne jedna tretina obyvateľov Kosova.