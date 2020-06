Koronavírus v Latinskej Amerike najviac zasiahol domorodcov

Montevideo 23. júna (TASR) - Pôvodné obyvateľstvo Latinskej Ameriky tvorí najsilnejšie zasiahnutú skupinu koronavírusom v oblasti amazonského dažďového pralesa. Kritici vinia tamojšie vlády z rýchleho šírenia nákazy pre dlhoročné zanedbávanie týchto komunít. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Spoločenská debata o tomto probléme v regióne sa obnovila minulý týždeň, keď zomrel brazílsky aktivista za ochranu Amazonského pralesa Paulinho Paiakan. V oblasti Amazónie žije približne 420 domorodých komunít.



Paiakan sa radí medzi jednu z vyše 300 obetí spomedzi zhruba 100 brazílskych domorodých komunít, informovala brazílska organizácia na podporu domorodých ľudí (APIB). Toto číslo predstavuje päťnásobok všetkých úmrtí v roku 2019. Združenie obviňuje brazílsku vládu prezidenta Jairom Bolsonarom za nečinnosť v riešení akútneho problému. V regióne so 750.000 ľuďmi sa doteraz nakazilo 5300 občanov.



V oblasti na hraniciach medzi Brazíliou a Venezuelou, ktorá je obývaná kmeňom Janomamov, sa zdržiava taktiež približne 20.000 nelegálnych baníkov. Práve oni by mohli vírus rozširovať medzi domorodé obyvateľstvo. Nakaziť by sa pritom mohlo takmer 14.000 členov tejto komunity s približne 35.000 členmi.



Kmeňu Jukiov v Bolívii hrozí zánik po tom, ako sa 16 osôb z 300-člennej komunity nakazilo koronavírusom, informovala Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR).



Zhoršená ekonomická situácia a karanténa silno zasiahli 5000 členov kmeňa Tobov na severe Argentíny, pretože ich príjmy z veľkej miery tvoria zárobky z predaja ručne vyrábaných produktov.



"Títo ľudia žijú v exponovaných podmienkach, často v preľudnených príbytkoch, bez prístupu k tečúcej vode - a toto všetko šírenie vírusu urýchľuje," povedal argentínsky minister pre spoločenský rozvoj Daniel Arroyo.



Domorodí obyvatelia amazonského dažďového pralesa sú obzvlášť zraniteľní voči importovaným chorobám, pretože sú historicky izolovaní od patogénov, na ktoré si väčšina sveta vyvinula imunitu. Brazília je momentálne po USA druhou najhoršie postihnutou krajinou koronavírusom na svete. V krajine evidujú 51.407 úmrtí a 1.111.348 prípadov nákazy.