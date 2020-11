V Nemecku pribudlo rekordných 23.542 nakazených

Berlín 13. novembra (TASR) - Za uplynulých 24 hodín bolo v Nemecku napriek novým reštriktívnym opatreniam, ktoré v rámci čiastočného lockdownu platia už týždeň a pol, hlásených 23.542 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o vôbec najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Vyplýva to z piatkových údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), píše agentúra DPA.



Doterajší rekord 23.399 novoinfikovaných bol hlásený minulú sobotu. Do piatka pribudlo aj 218 nových súvisiacich úmrtí a ich doterajší celkový počet tak stúpol na 12.200. Celkovo evidujú v krajine 751.095 pozitívne testovaných a 481.700 už vyliečených ľudí.



Nemecko zaviedlo 2. novembra na mesiac prísne opatrenia vrátane zatvorenia reštaurácií, barov, športových, voľnočasových i kultúrnych zariadení. Otvorené zostávajú naďalej školy i obchody. Efekt zavedených opatrení sa však podľa RKI prejaví najskôr do dvoch až troch týždňov vzhľadom na časový rozstup medzi nákazou, prejavenými symptómami a následným otestovaním, pripomína DPA.