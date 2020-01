KORONAVÍRUS VO SVETE: V Číne si vyžiadal už 132 obetí

Peking 29. januára (TASR) - Nový koronavírus šíriaci sa z Číny si v tejto krajine vyžiadal už 132 obetí na životoch a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 5974, informovali v stredu agentúry AP a AFP s odvolaním sa na čínske úrady. Desiatky prípadov potvrdili aj v ďalších krajinách.



Počet obetí na životoch v Číne sa za posledných 24 hodín zvýšil o 26 a počet nakazených vzrástol o 1459.



Viac ako 50 miliónov ľudí je podľa AFP uviaznutých v okolí čínskeho mesta Wu-chan, považovaného za epicentrum šírenia nákazy. Čínske úrady sa snažia šírenie zastaviť a zaviedli dopravné obmedzenia.



Prípady nákazy koronavírusom zaznamenali aj v Austrálii, vo Francúzsku, v Nemecku, Japonsku, Malajzii, Nepále, Singapure, Južnej Kórei, Thajsku, Vietname a v Spojených štátoch.



Európska komisia v utorok uviedla, že občania krajín EÚ budú z mesta Wu-chan prepravení tento týždeň na palube dvoch francúzskych lietadiel. Prvé by malo priviezť približne 250 francúzskych občanov, do druhého lietadla by sa malo dostať viac ako 100 občanov EÚ z iných krajín.



Spojené štáty a Japonsko z Číny v stredu letecky previezli stovky občanov svojich krajín a podobné kroky plánujú uskutočniť aj ďalšie krajiny.



Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.