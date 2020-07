Koronavírus výrazne zredukuje počet prieskumných vrtov v Nórsku

Oslo 19. júla (TASR) - Ropné firmy by mali v tomto roku zrealizovať pri brehoch Nórska zhruba o 40 % menej prieskumných vrtov, než sa pôvodne plánovalo. Uviedol to tento týždeň Nórsky ropný direktoriát (NPD), podľa ktorého sa pod výraznú redukciu pôvodne plánovaného počtu vrtov podpísala pandémia nového koronavírusu.



Ako NPD uviedol, na začiatku roka očakával, že tento rok sa zrealizuje pri brehoch Nórska približne 50 prieskumných vrtov. Na porovnanie, v roku 2019 sa ich uskutočnilo 58. V súvislosti so šírením choroby COVID-19 sa však približne 12 plánovaných vrtov odkladá na neskoršie obdobie.



Ako povedal riaditeľ pre prieskum v NPD Torgeir Stordal, očakávajú, že tieto prieskumné vrty sa budú realizovať v čo najskoršom možnom období, nie neskôr ako v roku 2021.