WHO možno zaznamenala prvý prenos koronavírusu zo zvierat na človeka

Ženeva 26. mája (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia dnes oznámila, že prípady holandských pracovníkov, ktorí sa nakazili koronavírusom na norkovej farme, môžu byť vôbec prvé známe prípady prenosu zo zvieraťa na človeka, píše agentúra AFP.



WHO pre AFP uviedla, že je v úzkom kontakte s holandskými výskumníkmi, ktorí analyzujú tri prípady nákazy. Výskumníci sa domnievajú, že osoby sa nakazili od zvierat. "Boli by to prvé známe prípady prenosu (koronavírusu) zo zvieraťa na človeka," uviedla WHO.



"Stále však zbierame a analyzujeme údaje, aby sme porozumeli, či zvieratá môžu šíriť vírus," dodáva organizácia.



Prvú infekciu úrady zaznamenali ešte predtým, ako výskumníci zistili, že nakazené sú samotné norky. Pracovníci preto nenosili ochranné odevy. Farma sa nachádza blízko mesta Eindhoven na juhu krajiny.



Holandská ministerka pôdohospodárstva Carola Schoutenová v pondelok uviedla, že aj druhý z pracovníkov sa koronavírusom nakazil na norkovej farme.



Ministerstvo zdravotníctva neskôr počet nakazených zvýšilo na troch. Zostáva nejasné, či sa všetci nakazili na farme.



Rovnako nie je jasný pôvod koronavírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v čínskom meste Wu-chan koncom minulého roka. Väčšina vedcov sa domnieva, že vírus preskočil na človeka zo zvierat na mestskom trhu, kde sa predávajú exotické zvieratá.



Priamo však úrady dosiaľ prenos zo zvierat nezaznamenali. Objavilo sa niekoľko prípadov, keď majitelia nakazili svoje domáce zvieratá.