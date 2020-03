Koronavírus zabije v USA vyše 80.000 ľudí aj napriek opatreniam

Paríž/Washington 26. marca (TASR) - Ochorenie COVID-19 môže viesť v Spojených štátoch k vyše 80.000 úmrtiam a už začiatkom apríla ochromiť nemocnice v celej krajine, dokonca aj v prípade, že obyvatelia budú rešpektovať opatrenia na obmedzenie združovania. Vo štvrtok to ukázal nový výskum, na ktorý sa odvoláva agentúra AFP.



Pandémia nového koronavírusu, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, si v USA vyžiadala už viac ako 1000 ľudských životov a potvrdených prípadov nákazy je podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa vyše 75.000.



Odborníci z nezávislého výskumného inštitútu IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) pri Lekárskej fakulte Washingtonskej univerzity analyzovali najnovšie údaje o ochorení COVID-19 na miestnej, celoštátnej a celosvetovej úrovni.



Medzi údajmi je počet hospitalizácií a smrtnosť, ako aj informácie o pacientoch, napríklad vek, pohlavie a iné zdravotné problémy.



Osobitne skúmali čas medzi prvými úmrtiami a zásahmi do fungovania verejnosti, ako je napríklad zatvorenie škôl a podnikov.



Do úvahy brali aj počet lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v každom štáte USA a množstvo pľúcnych ventilátorov.



Analýza varuje, že na základe súčasných trendov potreba lôžok a ventilátorov pre pacientov s ochorením COVID-19 už druhý aprílový týždeň ďaleko prekročí kapacitu nemocníc.



Na vrchole pandémie - takisto predpovedanom v určitom bode v apríli - môže podľa modelov IHME zomrieť každý deň až 2300 pacientov.



Toto nastane aj v prípade, že obyvateľstvo bude dôkladne dodržiavať prísne opatrenia.



"Trajektória pandémie sa zmení - a to dramaticky k horšiemu -, ak ľudia poľavia v dodržiavaní preventívnych opatrení," uviedol riaditeľ IHME Christopher Murray.



Analýza odhaduje, že v USA nasledujúce štyri mesiace zomrie na koronavírus približne 81.000 ľudí.



Odhady sa pohybujú v rozpätí 38.000 až vyše 160.000 úmrtí.



Experti tiež predpovedajú, že celkovo 41 štátov USA bude potrebovať viac lôžok na JIS-kách, než majú v súčasnosti k dispozícii, a 12 štátov bude zrejme musieť zvýšiť svoju kapacitu o 50 percent alebo viac, aby zvládli nával pacientov.



Spomalenie ekonomiky spôsobené pandémiou koronavírusu zapríčinilo, že len minulý týždeň museli o podporu v nezamestnanosti požiadať bezprecedentných 3,3 milióna ľudí.