Koronavírus zasiahol už aj Antarktídu

Santiago 23. decembra (TASR) - Koronavírusová epidémia sa dostala aj na antarktický kontinent, ktorý bol dosiaľ uchránený od tejto globálnej nákazy. Informovala o tom v utorok stanica BBC.



Čilská armáda informovala o 36 prípadoch infekcie na svojej základni Bernarda O'Higginsa ležiacej na Antarktíde,



Celkovo 36 osôb muselo byť evakuovaných do Čile - 26 členov vojenského personálu a desať údržbových pracovníkov.



Správa o tejto udalosti prichádza iba niekoľko dní po tom, ako námorné sily Čile potvrdili tri prípady infekcie na lodi, ktorá dodávala zásoby a personál na danú výskumnú stanicu.



Správa znamená, že ochorenie COVID-19 bolo zaznamenané na všetkých siedmich kontinentoch sveta. Plavidlo Sargento Aldea dorazilo na výskumnú stanicu 27. novembra a späť do Čile sa vybralo 10. decembra.



Pri príchode do čilskej námornej základne Talcahuano boli traja jej zamestnanci testovaní ako pozitívni na koronavírusové ochorenie COVID-19.



Čilská armáda uviedla, že všetci, ktorí sa zúčastnili na danom výlete na Antarktídu, podstúpili PCR-testy a všetky výsledky boli negatívne.



Základňa Bernarda O'Higginsa je jednou zo štyroch permanentne osídlených lokalít, ktoré Čile spravuje v Antarktíde, a je pod kontrolou armády.



Čile je šiestou najviac postihnutou krajinou pandémiou COVID-19 v Južnej Amerike; ochoreniu tam podľahlo už takmer 600.000 ľudí.