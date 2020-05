Koronavírus zastavil toky Rusov na Krym, firmy sa obávajú bankrotu

Moskva 24. mája (TASR) - Majiteľka hostela na Kryme Natalia Kiričenková postavila svoje živobytie na cestovnom ruchu tak ako väčšina obyvateľov polostrova. V dôsledku pandémie nového koronavírusu však hostí toto leto podľa všetkého neprivíta. V problémoch je celá ekonomika polostrova anektovaného Ruskom v roku 2014, keďže viac než polovica pracujúcich obyvateľov Krymu žije z prílevu ruských turistov počas letnej sezóny.



Pandémia však zatvorila pláže, hotely aj reštaurácie a len málo Rusov je ochotných absolvovať po príchode 14-dňovú karanténu. Veľkému počtu podnikov na polostrove tak hrozí bankrot.



"Ak vôbec niekto príde, tak to bude zopár ľudí koncom júla či v auguste," povedala v rozhovore pre agentúru Reuters Kiričenková. Aby aspoň čiastočne kompenzovala straty po tom, ako svoj hostel v Sudaku na juhu Krymu musela dočasne zatvoriť, začala zabezpečovať rozvoz jedla. Ako povedal zástupca Ruskej únie priemyselníkov a podnikateľov a bývalý ukrajinský minister obrany Pavel Lebedev, ak sa tohtoročná letná sezóna nerozbehne, zhruba polovici podnikov na Kryme závislých od turizmu hrozí v nasledujúcich mesiacoch krach.



Krym bol so svojím miernym podnebím obľúbenou lokalitou už pre ruskú šľachtu v 19. storočí a neskôr aj pre sovietskych pracujúcich. Anektovanie ukrajinského polostrova Ruskom v roku 2014 prinútilo firmy pôsobiace v cestovnom ruchu rýchlo preorientovať svoj biznis na ruský trh.



Moskva investovala nemalé peniaze na prepojenie polostrova s južným Ruskom, nástup pandémie nového koronavírusu však toky ruských turistov zastavil. Samotnej ruskej ekonomike hrozí len v 2. kvartáli pokles o takmer 10 % a za celý rok o 5 %.



Ako uviedla šéfka Krymskej asociácie malých hotelov Natalia Stambulská, so ziskom teraz určite nepočítajú. "Najdôležitejšie v tomto roku bude prežiť," povedala.