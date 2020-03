Koronavírus zatvára školy a zábavné parky v USA

Washington/San Francisco/Los Angeles 13. marca (TASR) - Šírenie nového koronavírusu čoraz viac paralyzuje verejný život v Spojených štátoch. Stav núdze vyhlásili vo štvrtok mesto New York a štát Montana. V štátoch Maryland, Ohio a Nové Mexiko budú zatvorené všetky školy. V metropole západného pobrežia San Franciscu sa na školách nebude vyučovať predbežne tri týždne, čo sa týka viac ako 50.000 žiakov.



Starosta New Yorku Bill De Blasio povedal, že stav núdze umožňuje mestu podniknúť určité opatrenia, ale zatiaľ nijaké nenadobudlo účinnosť. Poprel tak fámy šíriace sa v sociálnych médiách o prerušení železničnej dopravy, obmedzení prevádzky metra či uzatvorení štvrte Manhattan.



"NIE, fámy o karanténe na Manhattane NIE SÚ PRAVDIVÉ. Každý, kto šíri túto dezinformáciu, NECH S TÝM PRESTANE!, uviedol De Blasio na Twitteri!



Guvernér Montany Steve Bullock vyhlásil stav núdze preventívne, hoci v ňom zatiaľ neboli potvrdené prípady infikovania ľudí koronavírusom.



V Marylande budú štátne školy zatvorené od pondelka na dva týždne. Školský úrad odporučil, aby si žiaci vymeškaný čas nahradili počas jarných prázdnin, ktorú budú v apríli.



Guvernér štátu Ohio Mike DeWine oznámil, že vyučovanie na všetkých štátnych a súkromných školách bude prerušené na tri týždne počnúc pondelkom. Rovnaké opatrenie týkajúce sa štátnych škôl oznámila guvernérka Nového Mexika Michelle Lujanová Grishamová.



Školy budú zatvorené aj v koronavírusom vážne postihnutom štáte Washington, ale iba v niektorých oblastiach. Guvernér Jay Inslee rozhodol, že od 17. marca do 24. apríla sa nebude učiť na školách v okresoch King, Pierce a Snohomish. V najväčšom meste Seattle sú od štvrtka školy zatvorené na najmenej 14 dní.



Pre nový koronavírus koncern Walt Disney zatvára od nedele do konca marca zábavné parky v štáte Florida (Walt Disney World) a pri francúzskej metropole Paríž (Disneyland). Od soboty do konca marca budú zatvorené brány zábavného parku Disneyland v Kalifornii, hoci v tomto štáte zatiaľ nebol zaznamenaný prípad nákazy. Tento park bol naposledy mimo prevádzky po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Zábavné parky v Tokiu, Hongkongu a Šanghaji sú zatvorené už niekoľko týždňov.



Od soboty, resp. od piatku budú zatvorené filmové štúdiá Universal v Kalifornii a zoologická záhrada v Los Angeles. Od piatku je pre návštevníkov neprístupný vojenský cintorín v Arlingtone.



Pre obavy zo šírenia koronavírusu bolo zrušené aj 149. zasadanie Národného združenia držiteľov zbraní (NRA), ktoré sa malo konať v apríli v Nashville.



V štáte Kansas medzitým zaznamenali vo štvrtok prvé úmrtie na nový koronavírus. Ide 70-ročného muža, ktorý žil v zariadení dlhodobej starostlivosti v okrese Wyandotte a mal aj iné zdravotné problémy.



Prvú nákazu koronavírusom ohlásil štát Aljaška, tam sa však sa čaká na potvrdenie testu Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).