Koronavírusom nakazený Szijjártó sa vracia z Thajska do Maďarska

Budapešť 4. novembra (TASR) – Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorému v stredu v Thajsku potvrdil test nákazu novým druhom koronavírusu, už je na ceste z nemocnice v Bangkoku na letisko, odkiaľ odletí do vlasti.



„Thajské orgány boli ku mne veľmi korektné. Postarali sa o mňa, navštívil ma tunajší minister zdravotníctva a napokon sa podarilo dohodnúť aj to, že odcestujem domov. Som už na ceste na letisko, ešte dnes sa môžem vrátiť späť," uviedol šéf maďarskej diplomacie. Zároveň poznamenal, že nikomu nepraje takúto situáciu.



Szijjártó mal v stredu v Thajsku v pláne niekoľko dvojstranných rozhovorov. Bol bez príznakov ochorenia COVID-19, avšak v zmysle miestnych predpisov ho hospitalizovali v nemocnici v Bangkoku. Do Thajska pricestoval z Kambodže.



Šéf tlačového oddelenia maďarského ministerstva zahraničných vecí Máté Paczolay uviedol, že minister sa podrobil testovaniu už pred odletom do Ázie, výsledok mal však vtedy negatívny. Podľa jeho slov nastúpi Szijjártó po návrate do Maďarska do karantény, a to tak, aby nenakazil svoju rodinu či iné osoby.