Koronavírusom sa infikovala španielska ministerka Irene Monterová

Madrid 12. marca (TASR) - Na koronavírus bola pozitívne testovaná španielska ministerka pre rovnosť Irene Monterová, ktorú umiestnili do karantény spolu s jej partnerom Pablom Iglesiasom, lídrom radikálnej ľavicovej strany Podemos (Môžeme) a jedným zo štyroch podpredsedov vlády. Informovala o tom vo štvrtok španielska vláda, píše agentúra AFP.



"Ministerka (Monterová) je v dobrom stave a druhý podpredseda vlády Pablo Iglesias je v dôsledku tejto situácie taktiež v karanténe," uvádza sa vo vládnom vyhlásení. "Dnes ráno budú testovaní všetci členovia vlády," dodala vláda s tým, že výsledky testov budú známe neskôr vo štvrtok.



Iglesias na Twitteri napísal, že jeho partnerka a ich tri malé deti sa cítia dobre, a poďakoval sa zdravotníkom za ich úsilie v boji proti vírusu.



Koronavírus pred niekoľkými dňami potvrdili podľa britského denníka The Guardian aj u generálneho tajomníka španielskej krajne pravicovej strany Vox Javiera Ortegu Smitha. Strana sa zároveň ospravedlnila za to, že v nedeľu napriek nebezpečenstvu šírenia koronavírusu uskutočnila v Madride zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo 9000 ľudí.



Vyhlásenie prišlo necelé dve hodiny pred plánovaným mimoriadnym zasadnutím vlády, na ktorom sa má hovoriť o núdzovom akčnom pláne v boji proti kríze spojenej s koronavírusom. Hoci sa zasadnutie uskutoční, budú na ňom len tí ministri, ktorých účasť je nevyhnutná. Všetky nadchádzajúce stretnutia premiéra Pedra Sáncheza sa budú konať prostredníctvom videkonferencie.



Situácia v Španielsku, kde evidujú momentálne 2277 nakazených a 55 úmrtí, sa za posledné tri dni výrazne zhoršila, keď sa počet prípadov ochorenia Covid-19 spôsobeného koronavírusom zvýšil až štvornásobne. Ako napísal The Guardian, Španielsko je tak po Taliansku druhou najviac zasiahnutou krajinou v Európe a piatou na svete po Číne, Južnej Kórei, Iráne a Taliansku.



Viac ako polovica prípadov je v Madride.