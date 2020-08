Koronavírusom sa mohlo nakaziť viac Talianov, než sú oficiálne údaje

Rím 4. augusta (TASR) - Až šesťnásobne viac Talianov, než uvádzajú oficiálne údaje, sa mohlo nakaziť koronavírusom. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vypracovalo a v utorok v spolupráci so štatistickým úradom Instat zverejnilo talianske ministerstvo zdravotníctva. Píše o tom agentúra DPA.



Zo štúdie vyplýva, že 1,5 milióna ľudí (2,5 percenta talianskeho obyvateľstva) si na koronavírus, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, pravdepodobne vyvinulo protilátky, dopĺňa talianska agentúra ANSA.



Odhady sú založené na reprezentatívnej vzorke 64.660 ľudí, ktorí boli testovaní v časovom rozmedzí od 15. mája do 15. júla.



Americká Univerzita Johnsa Hopkinsa eviduje v Taliansku len 248.000 prípadov nákazy a 35.000 úmrtí.



Výskyt ľudí s vyvinutými protilátkami sa "prudko" mení aj na základe regiónov, uvádza ANSA. V severotalianskom Lombardsku, ktoré bolo pred niekoľkými mesiacmi epicentrom koronavírusu v krajine, malo protilátky až 7,5 percenta ľudí - na juhu Talianska ich zistili len menej než jednému percentu obyvateľov.